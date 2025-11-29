La policía de DC podría unirse a la Guardia Nacional tras tiroteo cerca de la Casa Blanca

Días después del tiroteo que mató a un miembro de la Guardia Nacional, la policía de DC está trabajando con otras agencias policiales para determinar cómo apoyar el despliegue de la Guardia Nacional en el futuro, dijo un funcionario del departamento de policía.

Se espera que las tropas comiencen a patrullar con la policía de DC, según The Washington Post, que obtuvo un mensaje enviado a los líderes del departamento el miércoles por la noche. El medio informó que el plan no es definitivo y podría cambiar.

La consideración surge después de que la especialista Sarah Beckstrom, de 20 años, y el sargento Andrew Wolfe, de 24, resultaran heridos el miércoles durante un tiroteo en el centro de DC, a cuadras de la Casa Blanca.

Beckstrom finalmente murió a causa de sus heridas , y el presidente Donald Trump dijo a las tropas el jueves que Wolfe está «luchando por su vida».

“Las agencias policiales de Washington, DC, incluido el Departamento de Policía Metropolitana, están trabajando en estrecha coordinación con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de nuestra comunidad”, dijo el portavoz de la policía de DC, Tom Lynch, a WTOP.

La combinación de tropas y policías marcaría un cambio de enfoque desde la llegada de la Guardia Nacional a Washington D. C. en agosto. Las tropas se han desplegado cerca de parques y estaciones de metro, pero se han mantenido prácticamente separadas de la policía de la ciudad.