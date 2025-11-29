Estudiante universitario de primer año es deportado, a pesar de orden judicial

Una estudiante universitaria de primer año que intentaba volar de Boston a Texas para sorprender a su familia para el Día de Acción de Gracias fue deportada a Honduras en violación de una orden judicial, según su abogado.

Lucía López Belloza, de 19 años, ya había pasado por el control de seguridad del Aeropuerto Internacional Logan de Boston el 20 de noviembre cuando le informaron que había un problema con su tarjeta de embarque, según declaró el abogado Todd Pomerleau. La estudiante de Babson College fue detenida por agentes de inmigración y, en dos días, enviada a Texas y luego a Honduras, país del que salió a los 7 años.

«Está completamente destrozada», dijo Pomerleau. «Su sueño universitario se ha hecho añicos».

Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, un juez de inmigración ordenó la deportación de López Belloza en 2015. Pomerleau dijo que, sin embargo, no estaba al tanto de ninguna orden de deportación y que el único registro que encontró indica que su caso se cerró en 2017.

“La están haciendo responsable de algo que, según afirman, ocurrió hace una década, algo de lo que ella no tiene ni idea y no ha mostrado ninguna prueba”, dijo el abogado.

Al día siguiente del arresto de López Belloza, un juez federal emitió una orden de emergencia que prohibía al gobierno trasladarla fuera de Massachusetts o de Estados Unidos durante al menos 72 horas. El ICE no respondió el viernes a un correo electrónico de The Associated Press solicitando comentarios sobre la violación de dicha orden. Babson College tampoco respondió a un correo electrónico solicitando comentarios.

López Belloza, quien se encuentra con sus abuelos en Honduras, dijo a The Boston Globe que estaba ansiosa por contarles a sus padres y hermanas menores sobre su primer semestre estudiando negocios.

“Ese era mi sueño”, dijo. “Lo estoy perdiendo todo”.