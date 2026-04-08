Cronología de la investigación de los asesinatos de Gilgo Beach

En 2010, la policía que buscaba a una mujer desaparecida comenzó a encontrar restos humanos en la maleza a lo largo de una carretera en una isla barrera cerca de Gilgo Beach, en Nueva York. La policía temió casi de inmediato que algunos de los restos hubieran sido dejados por un asesino en serie.

Con el paso de los años, los investigadores utilizaron análisis de ADN y otras pistas para identificar a las víctimas. En algunos casos, lograron relacionarlas con restos encontrados años antes en otras partes de Long Island.

A continuación, se presenta una cronología de la investigación que condujo al arresto de Rex Heuermann, quien se declaró culpable el miércoles del asesinato de siete mujeres y admitió ante el tribunal que también mató a una octava.

Restos óseos y pocas pistas.

20 de noviembre de 1993: Dos cazadores descubren el cuerpo de Sandra Costilla, de 28 años, en una zona boscosa de North Sea, una aldea en los Hamptons. Costilla había estado viviendo en la ciudad de Nueva York.

20 de abril de 1996: Se descubren los restos parciales de Karen Vergata en Fire Island, una playa barrera frente a la costa. Su nombre permanece desconocido para los investigadores hasta 2022, cuando un nuevo análisis de ADN les permite identificarla. Vergata, de 34 años, se dedicaba al trabajo sexual cuando desapareció.

28 de junio de 1997: Se descubren los restos parciales de una mujer dentro de una bañera de plástico en un parque estatal de West Hempstead, Nueva York. Los investigadores la apodan «Peaches» por un tatuaje que tenía en el cuerpo. Su identidad permanece en secreto durante muchos años, pero en 2025 la policía la identifica como Tanya Jackson, una veterana del ejército estadounidense que vivía en Brooklyn antes de desaparecer.

Septiembre de 2000: Los restos óseos parciales de Valerie Mack, quien trabajaba como acompañante en Filadelfia, son hallados en una zona boscosa de Manorville, Nueva York. Mack, de 24 años, fue vista por última vez por su familia en la primavera o el verano de ese año en Port Republic, Nueva Jersey.

26 de julio de 2003: Se descubren los restos óseos parciales de Jessica Taylor en una zona boscosa de Manorville. Tenía 20 años cuando desapareció y trabajaba como acompañante.

9 de julio de 2007: Maureen Brainard-Barnes, de 25 años, quien había viajado a Nueva York desde su casa en Norwich, Connecticut, para ejercer la prostitución, fue vista por última vez por una amiga. Dijo que salía de su hotel para encontrarse con un cliente. Posteriormente, los investigadores indicaron que los registros telefónicos mostraron que su teléfono se había usado por última vez en Long Island.

10 de julio de 2009: Melissa Barthelemy, una trabajadora sexual de 24 años, es vista por última vez en su apartamento del Bronx. Le dice a una amiga que va a ver a un hombre y que regresará por la mañana. Los datos de localización de su teléfono indican que su última ubicación conocida fue en Long Island. Días después, un hombre comienza a usar el teléfono móvil de Barthelemy para realizar llamadas burlonas a sus familiares.

La desaparición da pie a una búsqueda policial.

1 de mayo de 2010: Shannan Gilbert, una trabajadora sexual, desaparece en la comunidad insular de Oak Beach, Nueva York, tras huir de la casa de un cliente y llamar a la puerta de un vecino. En una llamada grabada al 911, le dice a la operadora que la están buscando, pero también se la oye rechazar la ayuda. Su proxeneta, el cliente y su vecino declararon a la policía que parecía desorientada y que huyó sola en la oscuridad de la noche.

6 de junio de 2010: Megan Waterman, de 22 años, que había viajado a Long Island desde Maine para ejercer la prostitución, fue vista por última vez en un motel en Hauppauge, Nueva York.

2 de septiembre de 2010: Amber Lynn Costello, de 27 años, fue vista por última vez saliendo de su casa en West Babylon para reunirse con un cliente de servicios sexuales. Un amigo declaró posteriormente a los investigadores que la persona que él suponía que era el cliente conducía una Chevrolet Avalanche.

Un descubrimiento sorprendente

11 de diciembre de 2010: Un agente de policía y su perro descubrieron restos humanos durante un ejercicio de entrenamiento en Ocean Parkway. Las autoridades sospecharon inicialmente que podrían haber encontrado a Gilbert, pero posteriormente lograron identificar a la víctima como Barthelemy.

13 de diciembre de 2010: La policía encuentra los cuerpos de Costello, Brainard-Barnes y Waterman en el mismo tramo de un cuarto de milla de Ocean Parkway donde se localizaron los restos de Barthelemy.

14 de diciembre de 2010: El comisionado de policía del condado de Suffolk, Richard Dormer, anuncia públicamente el hallazgo de los cuerpos y afirma que un asesino en serie podría ser el responsable. La policía amplía la búsqueda, sin dejar de buscar ningún rastro de Gilbert.

29 de marzo de 2011: Se descubren algunos restos de Taylor a lo largo de Ocean Parkway.

4 de abril de 2011: Se encuentran restos adicionales de Valerie Mack a lo largo de Ocean Parkway. Cerca de estos restos, los investigadores también hallan los de una niña de 2 años, posteriormente identificada mediante ADN como Tatiana Dykes, hija de Jackson. En otro punto de la avenida, los investigadores descubren los restos de un hombre asiático. Se estima que falleció entre cinco y diez años antes y que tenía entre dieciocho y veintitantos años. Aún no ha sido identificado.

11 de abril de 2011: Se descubren restos adicionales de Vergata a lo largo de Ocean Parkway, a varios kilómetros al oeste de Gilgo Beach. La policía también encuentra restos adicionales de Jackson a lo largo de la carretera costera.

13 de diciembre de 2011: Los restos óseos de Gilbert son descubiertos en una marisma cerca de Oak Beach. Tras la autopsia, la policía de Suffolk afirma que murió ahogada accidentalmente.

Un caso sin resolver se descongela

Enero de 2022: El fiscal de distrito del condado de Suffolk convoca un nuevo grupo de trabajo para investigar los asesinatos de Gilgo Beach.

13 de julio de 2023: Los investigadores arrestan a Heuermann y lo acusan del asesinato de Costello, Waterman y Barthelemy. La evidencia clave son los datos de localización de teléfonos móviles que sugieren que Heuermann y las mujeres estuvieron en los mismos lugares en ciertos momentos, y rastros de ADN encontrados en los restos.

16 de enero de 2024: Heuermann es acusado de la muerte de Brainard-Barnes. Los fiscales afirman que un cabello encontrado junto a su cadáver es genéticamente similar a una muestra de ADN de la esposa de Heuermann.

20 de mayo de 2024: Los investigadores inician una nueva búsqueda en la casa de Heuermann. Dura casi una semana.

6 de junio de 2024: Heuermann es acusado del asesinato de Costilla y Taylor.

17 de diciembre de 2024: Se hace pública la acusación formal contra Heuermann por la muerte de Mack.

18 de diciembre de 2025: Andrew Dykes, un hombre de Florida, se declara inocente del asesinato de Tanya Jackson y Tatiana Dykes. Los investigadores afirman que Andrew Dykes era el padre de Tatiana y que las pruebas de ADN lo vincularon con el crimen. Si bien, finalmente, el caso no se relacionó con las otras muertes en Gilgo Beach, la investigación se benefició de los recursos adicionales destinados a la investigación del asesino en serie, según las autoridades.

8 de abril de 2026: Heuermann se declara culpable de siete cargos de asesinato, relacionados con las muertes de Barthelemy, Brainard-Barnes, Costello, Costilla, Mack, Taylor y Waterman. También reconoce ante el tribunal haber asesinado a Vergata. Su sentencia está programada para el 17 de junio.