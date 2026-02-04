El zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración abandonarán Minnesota de inmediato

El gobierno de Trump está reduciendo el número de agentes de control de inmigración en Minnesota después de que funcionarios estatales y locales acordaron cooperar entregando a los inmigrantes arrestados, dijo el miércoles el zar fronterizo Tom Homan.

Homan afirmó que unos 700 de los aproximadamente 3000 agentes federales desplegados en Minnesota serán retirados. Los operativos migratorios han conmocionado a las Ciudades Gemelas y han intensificado las protestas, especialmente desde el asesinato del manifestante Alex Pretti , el segundo tiroteo mortal a manos de agentes federales en Minneapolis.

“Dado este aumento en la colaboración sin precedentes, y como resultado de la necesidad de menos agentes de seguridad pública para realizar este trabajo y un entorno más seguro, anuncio que, con efecto inmediato, reduciremos a 700 personas a partir de hoy: 700 agentes del orden público”, dijo Homan durante una conferencia de prensa.

Homan afirmó la semana pasada que las autoridades federales podrían reducir el número de agentes federales en Minnesota, pero solo si las autoridades estatales y locales cooperan. Sus comentarios surgieron después de que el presidente Donald Trump pareciera indicar su disposición a aliviar las tensiones en la zona de Minneapolis y St. Paul.

Homan presionó para que las cárceles alerten a ICE sobre los reclusos que podrían ser deportados, diciendo que transferir a dichos reclusos a la agencia es más seguro porque significa que menos oficiales tienen que estar buscando personas que están en el país ilegalmente.

La Casa Blanca ha atribuido durante mucho tiempo los problemas para detener a inmigrantes criminales a lugares conocidos como jurisdicciones santuario, un término generalmente aplicado a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación policial con el Departamento de Seguridad Nacional.

Cuando se le preguntó, Homan dijo que cree que la operación de ICE en Minnesota ha sido un éxito.

“Sí, acabo de mencionar a un grupo de personas que retiramos de las calles de las Ciudades Gemelas, así que creo que es muy efectivo en términos de seguridad pública”, dijo Homan. “¿Fue una operación perfecta? No. No. Creamos una cadena de mando unificada para asegurarnos de que todos estén en sintonía. Y de que cumplamos las reglas. No creo que nadie, a propósito, haya dejado de hacer algo que debía haber hecho”.