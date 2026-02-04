El primer esposo de Jill Biden acusado de matar a su esposa

El primer esposo de la ex primera dama Jill Biden fue acusado de matar a su esposa en su casa de Delaware a fines de diciembre, anunciaron las autoridades en un comunicado de prensa el martes.

William Stevenson, de 77 años, de Wilmington, estuvo casado con Jill Biden de 1970 a 1975.

Caroline Harrison, portavoz del fiscal general de Delaware, confirmó en una llamada telefónica que Stevenson es el ex marido de Jill Biden.

Jill Biden se negó a hacer comentarios, según una respuesta enviada por correo electrónico de un portavoz de la oficina del expresidente y la primera dama.

Stevenson permanece en prisión tras no pagar la fianza de $500,000 tras su arresto el lunes por homicidio en primer grado. Está acusado de asesinar a Linda Stevenson, de 64 años, el 28 de diciembre.

La policía acudió a la vivienda por una supuesta disputa doméstica después de las 11 p. m. y encontró a una mujer inconsciente en la sala, según un comunicado de prensa previo. Las medidas para salvarle la vida fueron infructuosas.

Ella tenía una empresa de contabilidad y fue descrita como una madre y abuela orientada a la familia y una fanática de los Philadelphia Eagles, según su obituario, que no menciona a su esposo.

Stevenson fue acusado formalmente por un gran jurado después de una investigación de una semana por parte de detectives del Departamento de Justicia de Delaware.

No quedó claro de inmediato si Stevenson tiene abogado. A principios de los 70, fundó un popular local de música en Newark llamado Stone Balloon.

En una entrevista con el medio de comunicación conservador Newsmax en 2024, Stevenson criticó a Jill Biden y describió su divorcio como polémico, llamándola «amarga» y «desagradable».

Jill Biden se casó con el senador estadounidense Joe Biden en 1977. Él se desempeñó como presidente de Estados Unidos desde enero de 2021 hasta enero de 2025.