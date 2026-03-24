El Tribunal Supremo considera permitir que la administración Trump reactive una política restrictiva de asilo para inmigrantes

La Corte Suprema debatió el martes si la administración Trump debería tener la facultad de reactivar una política de inmigración que se ha utilizado para rechazar a los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Algunos magistrados conservadores se mostraron receptivos a la iniciativa del Departamento de Justicia para revocar un fallo de un tribunal inferior que desestimaba la práctica conocida como «limitación de cupos». Las autoridades de inmigración limitaron el número de personas que podían solicitar asilo, argumentando que era necesario para gestionar el aumento de personas en la frontera.

Según sus defensores, esta política creó una crisis humanitaria durante el primer mandato del presidente Donald Trump, ya que las personas a las que se les negó la entrada se instalaron en campamentos improvisados ​​en México mientras esperaban la oportunidad de solicitar asilo.

Actualmente, dicha política no está en vigor, y Trump ordenó una suspensión más amplia del sistema de asilo al comienzo de su segundo mandato.

Sin embargo, la administración argumenta que la medición del consumo sigue siendo una «herramienta fundamental» utilizada por administraciones de ambos partidos, y que debería estar disponible si fuera necesario en el futuro.

Algunos magistrados se mostraron receptivos a ese argumento, aunque otros plantearon dudas sobre si la política permitiría a las personas que entraron ilegalmente al país solicitar asilo, mientras que a los recién llegados que buscaban la entrada legal en la frontera se les podría impedir el acceso.

“¿Por qué el Congreso debería dar privilegios a alguien que entra ilegalmente a Estados Unidos?”, preguntó el juez Brett Kavanaugh.

Un abogado de la administración Trump sostuvo que las personas rechazadas un día podrían regresar más tarde. «Esto significa que nuestro puerto está al máximo de su capacidad hoy; inténtelo de nuevo otro día», dijo Vivek Suri, asistente del procurador general.

La agencia Associated Press descubrió que miles de inmigrantes se encontraban en listas de espera cuando la política estaba vigente en 2019.

Según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, los migrantes que llegan a Estados Unidos deben poder solicitar asilo si temen ser perseguidos en sus países de origen. La disputa legal que subyace al caso de la medición de entrada gira en torno al significado de las palabras «llegar a».

El Departamento de Justicia argumenta que se refiere a cualquier persona que ya se encuentre en Estados Unidos, por lo que no aplica a quienes las autoridades detienen en el lado mexicano de la frontera. Sin embargo, los abogados de inmigración afirman que la ley siempre ha estipulado que cualquier persona que llegue a un puerto de entrada debe poder solicitar la residencia permanente, y que así debería seguir siendo.

“Esta protección que salva vidas, y lo que es más importante, el acceso a ella, está consagrada en nuestras leyes desde hace décadas”, dijo Rebecca Cassler, abogada del Consejo Estadounidense de Inmigración, tras los argumentos presentados.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, interrogó al abogado de los migrantes sobre el lugar exacto donde una persona debe encontrarse para solicitar asilo. Sin embargo, la jueza Ketanji Brown Jackson sugirió que esas preguntas son difíciles de responder cuando no se está aplicando la política.

“Me parece que tenemos muchas hipótesis sobre cómo pudo haber funcionado esta política en el pasado, cómo posiblemente funcionará en el futuro, pero no tenemos una política vigente en este momento sobre la que podamos pronunciarnos”, dijo.

El sistema de control de acceso se implementó por primera vez durante la administración del presidente Barack Obama, cuando un gran número de haitianos se presentó en el cruce principal hacia San Diego desde Tijuana, México. Se extendió a todos los cruces fronterizos desde México durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.

Esta práctica finalizó en 2020, cuando la pandemia de coronavirus llevó al gobierno a imponer mayores restricciones a los solicitantes de asilo. El presidente Joe Biden derogó formalmente el uso de este sistema de medición en 2021.

También ese año, la jueza de distrito estadounidense Cynthia Bashant, nombrada por Obama, dictaminó que el sistema de control de acceso violaba los derechos constitucionales de los migrantes y una ley federal que exige a los funcionarios examinar a cualquier persona que llegue a la frontera solicitando asilo.

El Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos, con un voto dividido, confirmó su fallo, pero casi la mitad de los jueces del pleno del tribunal de apelaciones con sede en San Francisco votaron a favor de volver a examinar el caso, una señal contundente que puede haber llamado la atención de los magistrados.

Las personas que buscan refugio en Estados Unidos pueden solicitar asilo una vez que se encuentran en territorio estadounidense, independientemente de si su entrada al país fue legal. Para calificar, deben demostrar temor a ser perseguidas en su país de origen por motivos específicos, como su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

Una vez que se concede el asilo, las personas no pueden ser deportadas. Pueden trabajar legalmente, traer a sus familiares directos al país, solicitar la residencia legal y, eventualmente, obtener la ciudadanía estadounidense.

El caso de la medición del consumo de combustible es uno de los varios litigios sobre inmigración que el tribunal está considerando en este período, incluyendo la iniciativa de Trump para acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los bebés nacidos de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y el esfuerzo de la administración por eliminar las protecciones legales para los migrantes que huyen de la inestabilidad y los conflictos armados.