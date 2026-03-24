Dos sospechosos acusados ​​del tiroteo contra un agente de la Policía de Parques

La policía metropolitana de Washington, D.C., informó el martes que arrestó a dos sospechosos en relación con un ataque contra un agente de la policía de parques de Estados Unidos, quien recibió un disparo mientras conducía un vehículo sin distintivos.

Darren Foster, de 21 años, y Asheile Foster, de 22, han sido acusados ​​de agresión a un agente de la policía federal (con arma de fuego).

El agente, cuya identidad no fue revelada, fue baleado el lunes por la noche mientras conducía en un barrio de Washington, cerca de la frontera con Maryland. El jefe de la policía de parques, Scott Brecht, declaró en una rueda de prensa que el agente estaba trabajando en una investigación cuando dos hombres armados le dispararon varias veces mientras pasaba en su vehículo.

El comunicado de prensa de la Policía Metropolitana que anunciaba las detenciones indicaba que el agente estaba investigando un incidente ocurrido en la jurisdicción de la Policía de Parques cuando recibió un disparo. Huyó en su vehículo para escapar del tiroteo y posteriormente fue trasladado en helicóptero a un hospital local.

Según un funcionario policial que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y que habló bajo condición de anonimato, el agente recibió un disparo en el hombro. El veterano agente fue dado de alta del hospital el martes.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, declaró el lunes en una rueda de prensa que el agente fue el objetivo del ataque y que era posible que los pistoleros supieran que era policía.

Funcionarios federales colaboraron en la investigación.