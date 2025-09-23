El principal senador demócrata advierte que Trump encamina a EEUU «a una dictadura»

El principal senador demócrata de Estados Unidos advirtió el domingo que el pedido del presidente Donald Trump al Departamento de Justicia de tomar medidas contra sus adversarios encamina al país hacia una dictadura.

Convertir el departamento «en un instrumento que persigue a sus enemigos, sean culpables o no… es el camino a una dictadura», declaró el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en CNN.

«Eso es lo que hacen las dictaduras», insistió.

Trump instó públicamente el sábado a su Departamento de Justicia a tomar acciones contra sus supuestos enemigos, la última de una serie de medidas que, según los críticos, han destrozado la tradicional independencia del ministerio.

En una publicación en redes sociales dirigida a «Pam» —aparentemente la fiscal general Pam Bondi—, Trump expresó su frustración por la falta de acciones legales contra el senador de California Adam Schiff y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, ambos demócratas.

Schiff y James son señalados por un cercano aliado de Trump, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, Bill Pulte, de falsificar documentos en solicitudes de hipoteca.

«No podemos demorarnos más, está dañando nuestra reputación y credibilidad», declaró Trump.

El viernes, el mandatario despidió al fiscal federal Erik Siebert, que supervisaba la investigación sobre James, después de que, según informes, éste insistiera en que no había pruebas suficientes para acusarla de fraude hipotecario.

«Lo despedí, y hay un GRAN CASO, y muchos abogados y expertos legales lo afirman», declaró Trump el sábado, aparentemente refiriéndose a la investigación sobre James.

Schiff y James se han enfrentado por separado con Trump en años anteriores, liderando investigaciones que el presidente republicano alega que fueron una cacería de brujas política.