Pfizer comprará Metsera, fabricante de medicamentos contra la obesidad

El laboratorio estadounidense Pfizer comprará Metsera, fabricante de medicamentos para la obesidad y enfermedades cardíacas, por 4.900 millones de dólares, anunciaron las empresas el lunes.

Con la adquisición, Pfizer busca expandir su portafolio ingresando al gigantesco mercado de tratamientos contra la obesidad.

«La obesidad es un campo amplio y en crecimiento, con más de 200 afecciones de salud asociadas», dijo el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, en el comunicado.

«La propuesta de adquisición de Metsera está alineada con nuestro enfoque de dirigir nuestras inversiones hacia las oportunidades de mayor impacto y posiciona a Pfizer en esta área terapéutica clave», agregó.

La operación -que debería completarse en el último trimestre de 2025- incluye la compra de los títulos de Metsera a 47,5 dólares por acción, por un total de 4.900 millones de dólares.

El éxito de los medicamentos contra la obesidad y la diabetes de Ozempic y Wegovy -de la firma danesa Novo Nordisk- y del Zepbound -de la estadounidense Eli Lilly- han aumentado el apetito de las empresas farmacéuticas por este sector.

Pfizer fue uno de los primeros laboratorios en desarrollar una vacuna contra el covid-19 con la tecnología ARN mensajero, lo que impulsó sus ingresos durante varios años.

Pero sus acciones han caído desde que terminó la pandemia, de unos 58 dólares por acción en diciembre de 2021 a 24 dólares por acción al último cierre de Wall Street.

En las operaciones electrónicas antes de la apertura de la bolsa de Nueva York este lunes, las acciones de Pfizer subían 1,6%, mientras que las de Metsera se disparaban un 60%.