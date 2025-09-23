Retiran del mercado más camarones vendidos en tiendas Kroger por posible contaminación radiactiva

Un distribuidor de mariscos de Seattle retiró del mercado más camarones cocidos y congelados vendidos en las tiendas de comestibles Kroger en todo Estados Unidos debido a la preocupación constante por una posible contaminación radiactiva.

Aquastar Corp. retiró el sábado del mercado casi 70,000 kilos adicionales de camarones debido a una posible contaminación con cesio 137, un isótopo radiactivo. El nuevo retiro incluye casi 50,000 bolsas de camarones crudos Colossal EZ Peel de Kroger, aproximadamente 18,000 bolsas de camarones cocidos medianos pelados sin cola de Kroger Mercado y más de 17,000 bolsas de brochetas de camarones pelados con cola de AquaStar.

Los productos se vendieron entre el 12 de junio y el 17 de septiembre en supermercados de más de 30 estados, entre ellos Bakers, City Market, Dillons, Food 4 Less, Foodsco, Fred Meyer, Fry’s, Gerbes, Jay C, King Soopers, Kroger, Mariano’s, Metro Market, Pay Less Supermarkets, Pick ‘n Save, Ralph’s, Smith’s y QFC.

La compañía ya había retirado del mercado productos de camarón en agosto.

El nuevo retiro es la última medida en una investigación en curso sobre una posible contaminación con cesio 137, un subproducto de reacciones nucleares, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. El riesgo parece ser bajo, pero el camarón podría representar un posible riesgo para la salud de las personas expuestas a niveles bajos de cesio 137 con el tiempo, según informaron funcionarios de la FDA.

La FDA emitió una alerta de seguridad en agosto advirtiendo a los consumidores que no consumieran ciertos camarones congelados importados de PT. Bahari Makmur Sejati, una empresa indonesia que opera bajo el nombre comercial de BMS Foods. Se detectó cesio 137 en contenedores de la empresa enviados a varios puertos estadounidenses y en una muestra de camarones empanizados congelados.

Ninguno de los camarones que generaron alertas o dieron positivo en la prueba de cesio 137 fue comercializado, enfatizó la FDA en ese momento. Sin embargo, otros envíos a tiendas podrían haber sido fabricados en condiciones que permitieron la contaminación de los productos, indicó la agencia.

La FDA publicó una alerta de importación para detener el ingreso de camarones potencialmente contaminados a EE. UU. Más de 3 millones de libras de camarones exportados por BMS Foods llegaron a puertos estadounidenses en septiembre, según registros de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.

Las autoridades han declarado que el metal contaminado en el polígono industrial de Indonesia donde se ubica la procesadora de camarones podría ser la fuente del material radiactivo. El Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que la evidencia sugiere que las actividades en una fundición o la eliminación de chatarra podrían ser la causa.

Los funcionarios estadounidenses se han negado a responder preguntas detalladas de The Associated Press sobre la fuente o el alcance de la contaminación.

Los expertos en radiación nuclear coinciden en que el riesgo para la salud es bajo, pero dicen que es importante determinar la fuente de la contaminación y compartir esa información con el público.

El nivel de cesio 137 detectado en los camarones congelados fue de aproximadamente 68 bequerelios por kilogramo, una medida de radiactividad. Esta cifra está muy por debajo del nivel de la FDA de 1200 bequerelios por kilogramo, que podría justificar la necesidad de medidas de protección sanitaria.