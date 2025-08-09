El líder de la misión lunar del Apolo 13, James Lovell, muere a los 97 años

James Lovell, el comandante del Apolo 13 que ayudó a convertir una fallida misión lunar en un triunfo de la ingeniería práctica, falleció. Tenía 97 años.

Lovell murió el jueves en Lake Forest, Illinois, dijo la NASA en un comunicado el viernes.

“El carácter y la inquebrantable valentía de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo”, declaró la NASA. “Lamentamos su fallecimiento al mismo tiempo que celebramos sus logros”.

Lovell, uno de los astronautas de la NASA que más ha viajado en la primera década de la agencia, voló cuatro veces (Gemini 7, Gemini 12, Apollo 8 y Apollo 13) y los dos vuelos Apollo cautivaron a la gente en la Tierra.

Lovell y sus compañeros astronautas Fred Haise y Jack Swigert recuperaron su fama con la versión de la misión Apolo 13 en la película de 1995 “Apolo 13”, donde el actor Tom Hanks, que interpretó a Lovell, dijo la famosa frase: “Houston, tenemos un problema”.

En 1968, la tripulación del Apolo 8, compuesta por Lovell, Frank Borman y William Anders, fue la primera en abandonar la órbita terrestre y la primera en volar hacia la Luna y orbitarla. No pudieron alunizar, pero pusieron a Estados Unidos por delante de los soviéticos en la carrera espacial. Los autores de las cartas informaron a la tripulación que su impresionante foto de la Tierra desde la Luna, con un punto azul pálido, una primicia mundial, y la lectura del Génesis que realizó la tripulación en Nochebuena salvaron a Estados Unidos de un tumultuoso 1968.

La misión Apolo 13 tuvo un impacto permanente en Lovell.

Pero la gran misión de rescate aún estaba por llegar. Fue durante el desgarrador vuelo del Apolo 13 en 1970. Se suponía que Lovell sería el quinto hombre en pisar la Luna. Pero el módulo de servicio del Apolo 13, que transportaba a Lovell y a otras dos personas, sufrió una repentina explosión del tanque de oxígeno camino a la Luna. Los astronautas apenas sobrevivieron, pasando cuatro días fríos y húmedos en el estrecho módulo lunar, a modo de bote salvavidas.

«Lo que quiero que la mayoría de la gente recuerde es que, en cierto sentido, fue todo un éxito», dijo Lovell durante una entrevista en 1994. «No es que hayamos logrado nada, sino un éxito porque demostramos la capacidad del personal de la NASA».

Lovell, un capitán retirado de la Marina conocido por su comportamiento tranquilo, le dijo a un historiador de la NASA que su roce con la muerte lo afectó.

“Ya no me preocupan las crisis”, dijo en 1999. Siempre que tiene un problema, “digo: ‘Podría haberme ido en 1970. Sigo aquí. Sigo respirando’. Así que no me preocupan las crisis”.

Lovell tenía la misma energía que otros astronautas, pero no exhibía la arrogancia de algunos, solo una confianza discreta, según el historiador del Instituto Smithsoniano, Roger Launius. Describió a Lovell como «una persona muy afable y con los pies en la tierra, que dice: ‘Esto es lo que hago. Sí, hay riesgos. Yo mido el riesgo'».

Lovell pasó unos 30 días en el espacio en 4 misiones.

En total, Lovell voló en cuatro misiones espaciales y, hasta los vuelos Skylab de mediados de la década de 1970, ostentaba el récord mundial de mayor permanencia en el espacio, con 715 horas, 4 minutos y 57 segundos.

«Fue miembro de la primera generación de astronautas estadounidenses y continuó inspirando a varias generaciones de estadounidenses a mirar las estrellas y querer explorarlas», dijo Bruce McClintock, quien lidera la Iniciativa Empresarial Espacial de RAND Corp.

A bordo del Apolo 8, Lovell describió los océanos y las masas terrestres de la Tierra. «Lo que sigo imaginando es, si fuera un viajero solitario de otro planeta, qué pensaría de la Tierra a esta altitud, independientemente de si estaría habitada o no», comentó.

Esa misión puede ser tan importante como el histórico alunizaje del Apolo 11, un vuelo que fue posible gracias al Apolo 8, dijo Launius.

«Creo que en la historia de los vuelos espaciales, diría que Jim fue uno de los pilares del primer programa de vuelos espaciales», dijo una vez Gene Kranz, el legendario director de vuelo de la NASA.

Lovell fue inmortalizado por la interpretación de Tom Hanks.

Pero si los historiadores consideran que el Apolo 8 y el Apolo 11 son las misiones Apolo más importantes, fue durante la última misión que Lovell llegó a encarnar para el público la imagen del astronauta sereno y decidido.

La tripulación del Apolo 13, compuesta por Lovell, Haise y Swigert, se dirigía a la Luna en abril de 1970, cuando un tanque de oxígeno de la nave espacial explotó a 200.000 millas de la Tierra.

Ese, recordó Lovell, fue «el momento más aterrador de todo esto». Entonces, el oxígeno empezó a escaparse y «no teníamos soluciones para volver a casa».

“Sabíamos que estábamos en serios problemas”, le dijo al historiador de la NASA.

Tras cuatro quintas partes del camino a la Luna, la NASA canceló la misión. De repente, su único objetivo era sobrevivir.

“Houston, hemos tenido un problema”, una variación de un comentario que Swigert había emitido por radio momentos antes, se hizo famoso.

Lo que ocurrió durante los siguientes cuatro días cautivó la imaginación del mundo.

Con Lovell al mando de la nave espacial, Kranz lideró a cientos de controladores de vuelo e ingenieros en un furioso plan de rescate.

El plan consistía en que los astronautas se trasladaran del módulo de servicio, que sufría una hemorragia de oxígeno, al estrecho, oscuro y gélido módulo de aterrizaje lunar mientras racionaban su menguante oxígeno, agua y electricidad. Utilizando el módulo lunar como bote salvavidas, orbitaron la Luna, se dirigieron a la Tierra y regresaron a casa a toda velocidad.

“Nunca hay garantía de éxito en el espacio”, dijo McClintock. Lovell demostró un papel de liderazgo y un esfuerzo heroico en la recuperación del Apolo 13.

Al resolver los problemas con serenidad bajo la presión más intensa imaginable, los astronautas y la tripulación en tierra se convirtieron en héroes. Al convertir lo que parecía rutina en una lucha a vida o muerte, todo el equipo de vuelo creó uno de los mejores momentos de la NASA.

“Demostraron al mundo que podían abordar problemas verdaderamente horribles y resucitarlos”, dijo Launius.

Lamentó no haber podido nunca caminar en la luna.

La pérdida de la oportunidad de caminar en la Luna “es mi único arrepentimiento”, dijo Lovell en una entrevista de 1995 con The Associated Press.

El presidente Bill Clinton estuvo de acuerdo cuando le otorgó a Lovell la Medalla de Honor Espacial del Congreso en 1995. «Si bien puede que haya perdido la luna… ganó algo que quizás sea mucho más importante: el respeto y la gratitud perdurables del pueblo estadounidense», dijo.

Lovell dijo una vez que, si bien estaba decepcionado por no haber caminado nunca en la Luna, “la misión en sí y el hecho de que hayamos triunfado sobre cierta catástrofe me da una profunda sensación de satisfacción”.

Y Lovell entendió claramente por qué esta misión fallida le proporcionó mucha más fama que si el Apolo 13 hubiera logrado su objetivo.

“Ir a la Luna, si todo sale bien, es como seguir un libro de cocina. No es para tanto”, declaró a la AP en 2004. “Si algo sale mal, eso es lo que distingue a los hombres de los niños”.

James A. Lovell nació el 25 de marzo de 1928 en Cleveland. Estudió en la Universidad de Wisconsin antes de transferirse a la Academia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Maryland. El día de su graduación en 1952, él y su esposa, Marilyn, se casaron.

Lovell, piloto de pruebas en el Centro de Pruebas de la Armada en Patuxent River, Maryland, fue seleccionado como astronauta por la NASA en 1962.

Lovell se retiró de la Marina y del programa espacial en 1973 y se dedicó al sector privado. En 1994, él y Jeff Kluger escribieron «Lost Moon», la historia de la misión Apolo 13 y la base de la película «Apolo 13». En una de las escenas finales, Lovell apareció como capitán de la Marina, el rango que realmente tenía.

Él y su familia regentaban un restaurante ahora cerrado en un suburbio de Chicago, Lovell’s of Lake Forest.

Su esposa, Marilynn, murió en 2023. Le sobreviven cuatro hijos.

En un comunicado, su familia lo aclamó como su “héroe”.

“Extrañaremos su optimismo inquebrantable, su sentido del humor y cómo nos hacía sentir a cada uno de nosotros que podíamos lograr lo imposible”, dijo su familia. “Era verdaderamente único”.