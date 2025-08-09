El exdirector del FBI y la CIA William H. Webster muere a los 101 años

William H. Webster, exdirector del FBI y la CIA, cuyas habilidades para resolver problemas e integridad ayudaron a restaurar la confianza pública en dichas agencias federales, falleció, anunció su familia el viernes. Tenía 101 años.

Webster dirigió el FBI de 1978 a 1987 y la CIA de 1987 a 1991, siendo la única persona que guió a la principal agencia policial del país y a su principal organización de recopilación de inteligencia.

Para cuando llegó a Washington, a los 53 años, Webster llevaba casi 20 años ejerciendo la abogacía, había sido fiscal federal y había pasado casi nueve años en la magistratura federal en su natal San Luis. Quienes se opusieron a él en los tribunales o discreparon de sus fallos reconocieron que su honestidad era incuestionable.

«Todo director de la CIA o del FBI debería estar preparado para dimitir en caso de que se le pida hacer algo que sabe que está mal», dijo Webster después de aceptar dirigir la agencia de espionaje.

El presidente Jimmy Carter designó a Webster, republicano, para un mandato de 10 años como jefe del FBI, ya que la agencia buscaba mejorar una imagen empañada por revelaciones de espionaje nacional, corrupción interna y otros abusos de poder. Exigente pero justo con sus agentes, generalmente se le atribuyó el desarrollo de la capacidad de la agencia para afrontar nuevos desafíos, como el terrorismo.

El presidente Ronald Reagan eligió a Webster para reemplazar al jefe de la CIA, William J. Casey, quien había sido criticado por ser demasiado político, ignorar al Congreso y jugar un papel en el escándalo de armas por rehenes conocido como Irán-Contra.

Webster, de nuevo en el papel de forastero sin agenda política, buscó rápidamente reducir las tensiones con el Congreso. Informaba regularmente sobre las actividades de la CIA a los legisladores encargados de la supervisión de inteligencia y evitaba que pareciera que intentaba influir en las políticas. Tras retirarse del servicio federal en 1991, se incorporó a un bufete de abogados de Washington, pero continuó formando parte de diversas juntas y comisiones relacionadas con políticas.

En 2002, la Comisión de Bolsa y Valores seleccionó a Webster, mediante una votación partidista, para dirigir una junta creada por el Congreso para supervisar la profesión contable a raíz de los escándalos que involucraron a Enron y otras corporaciones.

Sin embargo, antes de la primera reunión de la junta, Webster dimitió en medio de cuestionamientos sobre su función como director del comité de auditoría de US Technologies, empresa acusada de fraude. La controversia sobre su papel en el nombramiento de Webster contribuyó a la dimisión del presidente de la SEC, Harvey Pitt.

William Hedgcock Webster nació el 6 de marzo de 1924 en San Luis. Se crio en el suburbio de Webster Groves, Misuri. Su padre era propietario de ranchos y tierras agrícolas y administrador de pequeños negocios. Sirvió como teniente de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y regresó al servicio activo durante dos años durante la Guerra de Corea. Se graduó de Amherst College con una licenciatura en 1947 y obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington en San Luis en 1949.

Webster ejerció la abogacía en un bufete de San Luis hasta 1960, cuando el presidente Dwight D. Eisenhower lo nombró fiscal federal para el Distrito Este de Misuri. Renunció al año siguiente, tras la elección del presidente John F. Kennedy, y dedicó la mayor parte de la década de 1960 a la práctica privada. Nombrado por el presidente Richard Nixon para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Misuri en 1971, Webster se forjó una reputación de jurista moderado. Nixon lo ascendió al Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos en 1973.

«Me considero alguien que actúa con moderación, pero dispuesto a tomar cualquier medida judicial necesaria para lograr los fines de la justicia», declaró Webster al concluir su carrera judicial para unirse al FBI. Sin embargo, sus críticos lo criticaron por su tendencia a favorecer a la fiscalía en los casos penales.

Tanto liberales como conservadores elogiaron a Webster por su imparcialidad en materia de derechos civiles, a pesar de ser miembro de organizaciones sociales de San Luis que excluían a las minorías. Sostuvo que no pertenecería a ningún grupo que practicara activamente el racismo. Como director del FBI, incorporó a más personas negras y mujeres a la agencia. En sustitución de Clarence M. Kelley, Webster centró los esfuerzos del FBI en el crimen organizado, los delincuentes de cuello blanco y la lucha contra las drogas.

La operación encubierta de Abscam puso de relieve la corrupción política, en la que funcionarios ofrecieron sobornos a empleados de la agencia haciéndose pasar por empresarios de Oriente Medio. Once personas, incluidos seis congresistas, fueron condenadas.

Webster también intensificó las actividades antiterroristas y de contrainteligencia del FBI, lo que lo preparó para el puesto en la CIA. Algunos que cuestionaron su nombramiento como director de la CIA argumentaron que su falta de experiencia operativa y en asuntos exteriores fue un inconveniente.

A Webster se le atribuyó el mérito de fortalecer la moral de la CIA y de iniciar su cambio desde una postura de la Guerra Fría. La agencia fue acusada, algunos afirmaron injustamente, de no prever la rapidez con la que la Unión Soviética y su bloque oriental se desmoronarían y de no haber hecho más antes de la invasión de Kuwait por Saddam Hussein en 1991. Fue elogiada por la inteligencia que proporcionó durante la Guerra del Golfo.

Durante un período de nueve años que incluyó el mandato de Webster, el oficial de la CIA Aldrich Ames vendió secretos a la Unión Soviética y comprometió docenas de operaciones antes de ser arrestado y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en 1994. Webster y otros jefes de la CIA fueron criticados por no detectar las actividades de Ames.

Tras su retiro, Webster formó parte de un panel presidencial sobre seguridad nacional después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y fue miembro de una comisión que investigó fallas de seguridad en el FBI.

Webster, un científico cristiano que no fumaba, bebía poco y disfrutaba jugando al tenis y leyendo historia, se casó con Drusilla Lane Webster en 1950; criaron dos hijas y un hijo. Tras su fallecimiento por cáncer en 1984, se casó con Lynda Jo Clugston en 1990.

A Webster le sobreviven su segunda esposa, tres hijos de su primer matrimonio y sus respectivas esposas, siete nietos y sus respectivas esposas, y 12 bisnietos. Se celebrará un servicio conmemorativo en Washington el 18 de septiembre.