El jefe del Tesoro de EE. UU. pide una reacción «entusiasta» de los mercados al triunfo electoral de Milei

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, elogió el jueves la «monumental victoria electoral» del partido del presidente argentino, Javier Milei, en los comicios de medio término del fin de semana, y pidió ahora una respuesta «entusiasta» de los mercados

El mandatario ultraliberal, aliado acérrimo de Estados Unidos, obtuvo el domingo el 40,7% de los votos, un triunfo que lo empoderó para relanzar su gestión y consolidar su proyecto político con varias reformas.

La victoria electoral también allanó el camino para que Buenos Aires reciba los 40.000 millones de dólares que el presidente Donald Trump prometió bajo la condición del triunfo de Milei.

De visita junto al magnate republicano en Corea del Sur, Bessent aseguró el jueves en redes sociales que llamó desde allí a Milei «para felicitarlo por la monumental victoria electoral de (su partido) La Libertad Avanza».

«Siguiendo el liderazgo del presidente Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei está resonando en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina», destacó Bessent.

Según el jefe del Tesoro, «los mercados deberían satisfacer de manera fácil y entusiasta» las necesidades de financiación de Argentina en 2026

El país sudamericano, que en abril pasado firmó un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares, tiene vencimientos por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en junio próximo.

El Tesoro de Estados Unidos compró pesos en varias ocasiones para ayudar a Milei a contener una corrida cambiaria que tuvo lugar semanas antes de su triunfo electoral.

«Me complació especialmente saber que los jóvenes y los sectores más pobres (…) votaron abrumadoramente por el presidente Milei. Saben que esta es la última oportunidad de Argentina para romper con décadas de mala gestión económica», dijo

Según Bessent, «la política del presidente Trump de ‘Paz a través de la fortaleza económica’ va a transformar América Latina».

El mandatario estadounidense ya había felicitado tras los resultados a su par argentino por su «trabajo maravilloso».