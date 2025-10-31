Senador estatal de Maryland acusado en un tribunal federal de extorsión y conspiración

Una senadora estatal de Maryland ha sido acusada de cargos federales, incluyendo extorsión, relacionados con su campaña de 2022 para un escaño en la Cámara de Representantes estatal por supuestamente conspirar para amenazar con la publicación de un video explícito de la aventura de un exconsultor

La senadora estatal Dalya Attar, demócrata de Baltimore, fue acusada en una acusación federal revelada el jueves, que involucra a su hermano, Joseph Attar, y a Kalman Finkelstein, un oficial de policía de Baltimore que trabajó en su campaña. El grupo conspiró para silenciar a un exconsultor haciendo público un video de ella en la cama con un hombre casado, según la acusación.

El propósito de la conspiración era obtener evidencia que pudiera usarse para evitar que el exconsultor dijera cosas negativas sobre la campaña de la legisladora, según la acusación

Según la acusación, existían grabaciones secretas del exasesor político de Attar en la cama con un hombre casado, con dispositivos de grabación disfrazados de detectores de humo. El asesor se alojaba en ese momento en un apartamento propiedad de la familia Finkelstein.

Según la acusación, la grabación tenía la intención de usarse para perjudicar potencialmente los esfuerzos de emparejamiento de la hija del asesor.

“Quiere que sus hijas se casen más que acostarse conmigo”, escribió Dalya Attar en un mensaje de WhatsApp, según la acusación.

En enero de 2020, Dalya Attar envió una serie de mensajes de WhatsApp a un cómplice, diciendo que dos años después el asesor “todavía busca perjudicarme gravemente”, según la acusación

La acusación dice que Joseph Attar fue con el hombre con quien se grabó a la consultora durmiendo para compartir el mensaje: “Dejen en paz a Dalya”.

“No la menciones más con nadie”, supuestamente le dijo Joseph Attar al hombre que le dijera a la consultora, según la acusación. “Manténgase al margen de esta elección, la elección de delegados. Y asegúrese de que no haga nada en contra de Dalya durante esta elección”.

Ninguno de los acusados ​​tenía un abogado registrado en los registros judiciales en línea.

Dalya Attar es la primera mujer judía ortodoxa en servir en el Senado de Maryland. Fue elegida por primera vez para su distrito de Baltimore en la Cámara de Delegados de Maryland en 2018, y la ex consultora trabajó en esa campaña. A principios de este año, fue designada para un puesto vacante en el Senado de Maryland para cubrir una vacante.

Ha sido acusada en la acusación de ocho cargos de múltiples cargos de conspiración, extorsión a través de comunicaciones interestatales, complicidad, interceptación y divulgación de una llamada telefónica

La acusación dice que conspiró con su hermano y Finkelstein para impedir que la consultora se comunicara con los miembros de la comunidad judía ortodoxa de su distrito sobre su historial de votación.

Si la consultora no se abstenía de comentar sobre las elecciones, Joseph Attar supuestamente le dijo al hombre: “Compartiré este video con todos tus conocidos, con todos los conocidos de ella, con todos los rabinos de la ciudad, con tus hijos, tu esposa, sus hijas”.