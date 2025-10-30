Acusan a hombre de disfrazarse para filmar a mujeres en los vestuarios de un gimnasio

Un hombre de Takoma Park enfrenta múltiples cargos después de que la policía dijera que se disfrazó de mujer para grabar en secreto a mujeres dentro de los vestuarios de gimnasios en todo el condado de Montgomery, Maryland.

La policía del condado de Montgomery arrestó a Tshikundi Taty, de 44 años, el miércoles después de seguirlo hasta un gimnasio Planet Fitness en White Oak, donde los oficiales dijeron que lo encontraron dentro del vestuario de mujeres disfrazado. Fue arrestado en el lugar y acusado de múltiples cargos de voyeurismo y delitos relacionados.

Los investigadores comenzaron a rastrear a Taty después de que una mujer en One Life Fitness en Germantown reportara haber sido filmada mientras se duchaba el 10 de octubre.

Taty entraba al vestuario de mujeres vestido de mujer, grababa a la víctima sin su consentimiento y luego se quitaba el disfraz para mezclarse antes de huir del gimnasio, según un comunicado de prensa de la policía

Los detectives dijeron que creen que puede haber más víctimas e instan a cualquier persona con información a que se presente.

La policía pide a cualquier persona que crea que puede haber sido víctima que se comunique con el departamento al (240) 773-6200 o que se comunique con Crime Solvers del condado de Montgomery de forma anónima al 1-866-411-TIPS.

Las autoridades dijeron que la investigación sigue activa mientras trabajan para determinar si ocurrieron incidentes similares en otros gimnasios de la región.