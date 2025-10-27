El jefe del Pentágono hará una gira por varios países de Asia

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitará cuatro países asiáticos en los próximos días, anunció el domingo el Pentágono.

Es la tercera gira de este alto miembro del gobierno de Donald Trump por la región, donde Washington insta a sus aliados a aumentar el gasto para contrarrestar la influencia de China.

Hegseth visitará Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur, indicó el Pentágono sin especificar las fechas exactas ni la duración de cada visita.

Trump se encuentra actualmente en Asia para asistir a cumbres y conversaciones bilaterales. El punto cumbre del periplo será la reunión entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur el jueves.

El Pentágono dijo que el Indopacífico es un «área prioritaria» para el gobierno de Trump.

Estados Unidos busca desde hace años contrarrestar a China en ascenso, en particular mediante la profundización de los lazos militares con sus aliados regionales. Pero las crisis en Medio Oriente y en Europa derivaron su atención.

Tras el regreso al poder de Trump en enero, las fuerzas militares estadounidenses también han aumentado su presencia en Latinoamérica como parte de una campaña contra el narcotráfico.

En un discurso en mayo en Singapur, Hegseth advirtió que China se preparaba «para el posible uso de la fuerza militar con el fin de alterar el equilibrio de poder en el IndoPacífico».

Instó a los aliados de la región, como Japón y Filipinas, que mantienen disputas territoriales con China, a incrementar el gasto en defensa.

«El Departamento reconoce la importancia de centrarse en el IndoPacífico y la necesidad de garantizar la paz mediante la fuerza junto con nuestros aliados y socios», afirma el comunicado del Pentágono.