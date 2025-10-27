Hombre acusado de tiroteo fatal en ‘disputa doméstica’

Un hombre fue acusado de matar a un hombre de 29 años dentro de un edificio de apartamentos en Alexandria, Virginia, el sábado por la noche, según la policía.

El Departamento de Policía de Alexandria acusó a Damontie James, de 26 años, de Alexandria, de asesinato en segundo grado en relación con la muerte a tiros de Kory Anding, de 29 años, también de Alexandria.

También fue acusado de utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Se cree que James disparó y mató a Anding durante una disputa doméstica que involucraba a su hermana.

La policía de Alexandria recibió una llamada por disparos efectuados poco antes de las 11 p. m. del sábado en 3450 Berkeley Street.

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a Anding muerto dentro del apartamento.

James permaneció en el lugar y fue detenido inmediatamente.

En un comunicado de prensa, la policía dijo que la oficina del médico forense determinará la causa y la forma de la muerte.

La investigación continúa, según el comunicado. La policía solicita a cualquier persona que tenga información que se comunique con el departamento al 703-746-6819. Se pueden proporcionar pistas de forma anónima.