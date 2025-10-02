El gobierno cierra y Trump se conecta a internet

El jueves por la mañana, mientras miles de empleados federales se quedaban en casa y enfrentaban posibles despidos debido al cierre del gobierno , el presidente Donald Trump se puso a trabajar en las redes sociales.

Empezó compartiendo elogios de sus simpatizantes. Luego, afirmó falsamente que «LOS DEMÓCRATAS QUIEREN DAR SU DINERO DE ATENCIÓN MÉDICA A LOS INMIGRANTES ILEGALES». Y luego anunció que se reuniría con su principal asesor presupuestario para determinar dónde realizar recortes permanentes a programas federales que «son una ESTAFA política».

Todo eso fue antes de las 8 a. m., solo una ráfaga de comentarios en línea del presidente mientras el cierre del gobierno entraba en su segundo día. Como tantas otras veces, al enfrentarse a crisis complejas sin soluciones fáciles , Trump parece decidido a publicar para superarlas.

El torrente de invectivas y troleos ha sido notable incluso para un presidente de 79 años que está tan crónicamente conectado a Internet como cualquier miembro de la Generación Z. Su estilo se refleja en el resto de su administración, que hasta ahora parece más interesada en burlarse y golpear a los demócratas que en negociar con ellos.

Los sitios web gubernamentales presentan mensajes emergentes que culpan a la «izquierda radical» del cierre, un mensaje inusualmente político para agencias aparentemente no partidistas. Cuando los periodistas envían un correo electrónico a la oficina de prensa de la Casa Blanca, reciben una respuesta automática que atribuye la lentitud de las respuestas a la «falta de personal derivada del cierre demócrata».

La Casa Blanca de Trump está acostumbrada a un mensaje político implacable , manteniendo el estilo agresivo de la campaña del año pasado, que los críticos describen como insensible y vengativo. La administración rara vez desaprovecha la oportunidad de irritar a sus oponentes.

El presidente adoptó una estrategia similar en línea durante el último cierre gubernamental, que comenzó en diciembre de 2018 y duró hasta enero de 2019 durante su primer mandato. El día 30 de dicho cierre, Politico contabilizó 40 tuits de Trump, incluyendo una queja de que la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, actuaba de forma «irracional» y su agradecimiento a los empleados federales por «trabajar tan duro por su país y no cobrar».

En aquel entonces, Trump cargó con la mayor parte de la culpa. Una encuesta de Associated Press-NORC mostró que aproximadamente 7 de cada 10 estadounidenses afirmaban que tenía «mucha» o «bastante» responsabilidad. Finalmente, se retractó de su exigencia de financiación para el muro fronterizo y firmó una ley que permitía la reapertura del gobierno.

Queda por ver quién recibirá las mayores críticas esta vez. Los demócratas afirman que no votarán a favor de ninguna ley de gasto a menos que extienda los subsidios a la atención médica , utilizados para adquirir seguros a través de la Ley de Atención Médica Asequible, que expiran a finales de año. Los republicanos los acusan de obstruccionistas, insistiendo en que las operaciones gubernamentales deben financiarse mientras otras políticas se negocian por separado.

Una encuesta reciente del New York Times/Siena, realizada antes del inicio del cierre, reveló que un número ligeramente mayor de votantes registrados culparía a Trump y a los republicanos en el Congreso que a los demócratas. Alrededor de un tercio afirmó que culparía a ambos bandos por igual.

Una encuesta por mensaje de texto realizada el 1 de octubre por el Washington Post reveló otra señal de alerta para Trump. Los resultados mostraron que el 47% de los estadounidenses opina que el presidente y los republicanos en el Congreso son los principales responsables, en comparación con el 30% que opina lo mismo de los demócratas en el Congreso.

Trump parece decidido a cambiar las cosas —o al menos a desahogarse— con su cuenta en Truth Social, una plataforma de redes sociales fundada por Trump después de que le prohibieran usar Twitter tras el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

El acoso presidencial comenzó el lunes después de que el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se reunieran con Trump y los republicanos en la Casa Blanca. Trump publicó un video deepfake de los legisladores, en el que Schumer decía: «Ya nadie quiere a los demócratas». Jeffries aparecía con un sombrero y bigote de caricatura.

«Es un video repugnante y vamos a seguir dejando en claro que la intolerancia no llevará a ninguna parte», dijo Jeffries en MSNBC esta semana.

Trump publicó un clip de su aparición, pero con música de mariachi. El sombrero y el bigote también volvieron.

“Cada día que los demócratas mantienen cerrado el gobierno, el sombrero se hace 10 veces más grande”, escribió la Casa Blanca en las redes sociales.

Horas antes de que comenzara el cierre el martes por la noche, el presidente publicó fotos de su reunión con Jeffries y Schumer. Las imágenes mostraban gorras rojas con la leyenda «Trump 2028» sobre el Escritorio Resolute del Despacho Oval, un guiño a su propuesta de postularse para un tercer mandato inconstitucional.

Trump no tenía ninguna aparición pública programada para el jueves. Un evento para conmemorar el Mes Nacional de la Herencia Hispana se pospuso debido al cierre.

La Casa Blanca no respondió a preguntas sobre cómo estaba trabajando para resolver la situación. Pero durante al menos unas horas, la cuenta de Trump en redes sociales permaneció en silencio.