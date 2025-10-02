Dónde escuchar ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift en la región de DC

Repletos de boas de plumas y cócteles espumosos, los negocios del área de DC están adoptando una nueva era de Taylor Swift con su álbum “The Life of a Showgirl”, que se lanzará el viernes.

En el podcast “New Heights” de su prometido Travis Kelce, Swift describió su duodécimo álbum de estudio como “contagioso”.

Los restaurantes, bares y cervecerías locales buscan aprovechar la brillante ola naranja del éxito de Swift con su próximo álbum, con millones de fanáticos esperando con anticipación.

Cariño, esto es el mundo del espectáculo .

Esas empresas están planeando eventos dirigidos a la base de fans, basándose en lo que se sabe sobre la próxima era: colores vibrantes, glamour de corista y los nombres de las 12 canciones.

Jueves por la noche: Fiesta de escucha

La fiesta empieza antes del lanzamiento del álbum.

Barrel en Capitol Hill le da la bienvenida a los Swifties para una fiesta de escucha que comenzará a las 8 p. m. del jueves por la noche.

“Nuestra cocina está abierta, así que durante las primeras horas, la gente se reúne, bebe y come, y ponemos música clásica de Taylor”, dijo el gerente general Matt Sternberg. “Luego, a medianoche, cuando sale el álbum, se hace un silencio absoluto”.

Jo Palmer es un asistente habitual a las fiestas de escucha del bar del barrio.

“Escucharás la letra con mucha atención, porque aquí somos muy dedicados; es como si estuviéramos estudiando; ser un Swiftie es una actividad académica”, dijo Palmer. “Te cruzarás con la mirada al otro lado de la barra porque acabas de escuchar una letra que te ha dado una nueva perspectiva”.

Palmer se autodenomina orgullosamente “una de las Swifties residentes del Capitolio”.

“Ahora soy madre. Tengo un hijo de 5 años, así que ya no me desvelo tanto, pero puedo escaparme”, dijo. “Simplemente creas comunidad y conoces gente nueva”.

Es la cuarta vez que el bar de whisky recibe a los fanáticos de Swift para el lanzamiento de un álbum, con cócteles temáticos y recortes de tamaño real de la cantante para selfies.

Sternberg le dio crédito a un ex gerente de bar por haber tenido la idea después de notar que DC no parecía organizar fiestas para escuchar a Swifties, a diferencia de otras ciudades.

“Tras la pandemia, buscábamos cualquier cosa que pudiera unir a las comunidades y hacer que la gente volviera a salir a bares y restaurantes”, dijo Sternberg. “Era una vía que, siendo sinceros, no sabíamos que iba a funcionar, y funcionó, y ha funcionado una y otra vez”.

Viernes: Decoración de sombreros y sesión de improvisación

Otro negocio local que ha estado organizando Swifties es Lost Barrel Brewing en Middleburg, Virginia. El viernes por la noche se celebra la tercera «Fiesta Taylor Swift» de la cervecería este año. El evento se celebra de 14:00 a 21:30 h.

“Tendremos 12 bebidas exclusivas , una para cada álbum y para cada época”, dijo Natalie Femia, directora de marketing y eventos de Lost Barrel Brewing.

La carta de bebidas está diseñada para adaptarse a la estética de cada época, según la investigación de Femia. La bebida designada de «La Vida de una Corista» es un cóctel helado de naranja con helado de naranja. Se recomiendan atuendos con temática de época.

Además de la música y los cócteles, otros vendedores locales instalarán estaciones en la cervecería para crear el ambiente para los Swifties.

«Tendremos una estación de pulseras permanente», dijo Femia. «Tendremos un puesto de sombreros, un puesto de dijes y mechones de pelo con brillantina».

Para aquellos que no están familiarizados con una barra de sombreros, Femia dijo que los clientes pueden personalizar un sombrero estilo western o camionero con parches, plumas y tarjetas.

Las fiestas han sido un éxito para la cervecería, dijo Femia.

“Atrae a gente estupenda y genera un gran reconocimiento de marca, y es una noche realmente genial en la que la gente puede divertirse, y nuestro personal también lo hace, porque estamos ocupados”, dijo Femia.

Este fin de semana: ‘Brunch de una corista’

Este fin de semana, Cynthia Bar and Bistro en H Street presenta el » Brunch of a Showgirl «. Afuera, dejando la música de Taylor Swift en repetición, el propietario Phil Coppage dijo que habrá oportunidades de fotos, boas, pulseras de la amistad y tocino sin límite (lo que no parece tener nada que ver con Swift, pero no daña su causa).

«Se trata simplemente de sumergirnos en todo lo que es Taylor Swift, incluidos algunos cócteles con temática de Taylor Swift», dijo Coppage sobre el evento de la mañana.

Tras la barra, con una camisa de Swiftie, Coppage preparó uno de los cócteles, «The Opalite Elixir», en honor a un tema del álbum, «Opalite». El vodka Tito’s, el jarabe de vainilla casero y el jugo de limón recién exprimido se vierten en la coctelera.

“Este es el secreto, el brillo”, dijo mientras demostraba cómo preparar la bebida por videollamada. “Es un poco de brillantina comestible que le ponemos directamente”.

Coppage dijo que el lanzamiento del álbum le da a su negocio una excusa para destacar su oferta de brunch recientemente estrenada.

“Esto nos da una pequeña oportunidad de ampliar lo que ya estamos haciendo, de mezclar un poco de diversión, un poco de baile y simplemente disfrutar estos días”, dijo.

Y como fan, Coppage espera que los Swifties se reúnan para un brunch y disfruten de la «sobrecarga de Taylor Swift».

«Es simplemente una celebración de Taylor y toda la alegría que trae al mundo», dijo. «Se acerca constantemente a los bares. Es muy natural hacer algo para celebrar este lanzamiento, y realmente une a la gente, tanto jóvenes como mayores».