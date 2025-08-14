El fiscal general de NY demanda a la empresa matriz de Zelle

El fiscal general de Nueva York demandó el miércoles a la empresa matriz de la plataforma de pagos Zelle, meses después de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor federal abandonara un caso similar mientras el gobierno de Trump estaba desmantelando la agencia.

La fiscal general demócrata Letitia James demandó a Early Warning Services en un tribunal estatal de Nueva York, alegando que la compañía, propiedad de un grupo de bancos estadounidenses, no había protegido a los usuarios del fraude al no incluir características de seguridad críticas en el diseño de Zelle.

A principios de este año, la Oficina de Protección Financiera del Consumidor desestimó un caso similar después de que el presidente Donald Trump despidiera al director de la agencia y su administración detuviera casi todo el trabajo de la agencia, cerrara su sede y despidiera a muchos de sus trabajadores.

En un comunicado, la oficina de James señaló que su demanda fue presentada después de que la Oficina de Protección Financiera del Consumidor abandonara su demanda tras un «cambio en la administración federal».

“Nadie debería quedar abandonado a su suerte tras ser víctima de una estafa”, declaró James. “Espero que se haga justicia a los neoyorquinos que sufrieron las fallas de seguridad de Zelle”.

James ha sido una de las principales antagonistas de Trump, un republicano, y lo ha demandado en decenas de ocasiones. La semana pasada, Associated Press y otros medios informaron que el Departamento de Justicia citó a James como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles de Trump, según personas familiarizadas con el asunto.

El caso de James contra Early Warning Services alegó que Zelle, que permite a los usuarios enviar y recibir transferencias de dinero casi instantáneas, no incluía procesos de verificación adecuados. Su oficina afirmó que los estafadores podían acceder a las cuentas de los usuarios o engañarlos para que enviaran dinero a cuentas falsas que se hacían pasar por empresas oficiales.

En un caso citado por la fiscalía general, un usuario de Zelle recibió una llamada de alguien que se hizo pasar por empleado de la empresa de servicios públicos Con Edison y le dijo que le cortarían la electricidad a menos que les enviara dinero a través de Zelle. El usuario transfirió aproximadamente $1,500 a una cuenta de Zelle llamada «Coned Billing» y luego se dio cuenta de que había sido estafado, pero su banco le dijo que no podría recuperar su dinero, según informó la oficina de James.

En una declaración emitida a través de un portavoz, Zelle calificó la demanda de James como «un truco político para generar prensa, no progreso».

“El Fiscal General debe centrarse en los hechos concretos, en detener la actividad delictiva y en el cumplimiento de la ley, no en extralimitaciones y afirmaciones sin fundamento”, señala el comunicado.