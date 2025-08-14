Las escuelas del condado de Loudoun votan para mantener la política de género en baños y vestuarios

La Junta Escolar del Condado de Loudoun votó no cumplir con una solicitud del Departamento de Educación para firmar un acuerdo de resolución para cambiar la política del sistema escolar de Virginia que permite a los estudiantes transgénero utilizar instalaciones que coincidan con su identidad de género en lugar de su sexo biológico.

En una declaración conjunta de la presidenta de la junta, Melinda Mansfield, y el superintendente de las escuelas públicas del condado de Loudoun, Aaron Spence, dijeron que la junta escolar sigue comprometida a «cumplir con la ley aplicable y proteger los derechos de todos los estudiantes».

Agregaron que el Departamento de Educación dijo que la política del sistema escolar de permitir que los estudiantes usen el baño de su elección está en conflicto con el Título IX, «creando una tensión directa entre la orientación de la agencia federal y la autoridad judicial vinculante».

En julio, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación descubrió que las escuelas del condado de Loudoun, así como los condados de Fairfax, Arlington y Prince William, así como la ciudad de Alexandria, no cumplían con las disposiciones del Título IX.

El departamento solicitó a los sistemas escolares que firmaran un acuerdo de resolución propuesto, pero la junta escolar del condado de Loudoun votó el martes 6-3 para no cumplir.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, al anunciar los hallazgos del Departamento de Educación en julio, afirmó que las estudiantes mujeres habían presenciado a estudiantes hombres «tocar inapropiadamente a otros estudiantes y observar a estudiantes mujeres cambiarse en un vestuario femenino».

Youngkin culpó a la administración del expresidente Joe Biden por ser demasiado indulgente con los estándares escolares nacionales.

También citó las violaciones del Título IX en el condado de Loudoun, diciendo que los funcionarios escolares reprendieron a los niños que se quejaron de que a una niña biológica se le permitía entrar al vestuario de niños.

La Junta Escolar del Condado de Prince William se reunió la semana pasada a puerta cerrada con sus asesores legales para tratar el acuerdo de resolución propuesto. La junta no indicó ninguna medida adicional, pero afirmó en un comunicado que el sistema escolar «mantiene su firme compromiso de fomentar un entorno de aprendizaje seguro, inclusivo y respetuoso para todos los estudiantes y el personal».

Los cinco distritos escolares del norte de Virginia tienen hasta el viernes para responder a la solicitud del Departamento de Educación.