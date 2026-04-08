Los astronautas de la misión Artemis II realizan una llamada de larga distancia

Aún eufóricos por su triunfal sobrevuelo lunar , los astronautas de Artemis II hicieron historia nuevamente el martes: llamaron a sus amigos a bordo de la Estación Espacial Internacional, a cientos de miles de millas de distancia, mientras regresaban a casa desde la Luna .

Fue la primera comunicación por radio entre una nave lunar y una nave espacial. Las tripulaciones del programa Apolo de la NASA no tuvieron compañía fuera de la Tierra en las décadas de 1960 y 1970, la última vez que la humanidad zarpó hacia el espacio profundo.

“Hemos estado esperando esto como no se imaginan”, exclamó el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

Para Christina Koch, a bordo de la misión Artemis II, y Jessica Meir, a bordo de la estación espacial, fue un emotivo reencuentro espacial a pesar de la distancia de 370 000 kilómetros (230 000 millas) que las separaba. Ambas realizaron juntas la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo en 2019, fuera del laboratorio orbital.

Koch le dijo a su «hermana espacial» que esperaba volver a encontrarse con ella en el espacio, «pero nunca pensé que sería así; es increíble».

“Me alegra muchísimo que estemos de vuelta juntos en el espacio”, respondió Meir, “aunque estemos a unos kilómetros de distancia”.

El centro de control de misiones de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la estación espacial, uno de la NASA y otro francés.

Koch describió haberse quedado maravillado no solo por la belleza de la Tierra, sino también por la inmensa oscuridad que la rodeaba.

“Eso lo hizo aún más especial. Realmente puso de manifiesto lo parecidos que somos, cómo la misma cosa mantiene con vida a cada persona en el planeta Tierra”, les dijo a los tripulantes de la estación espacial. “La singularidad y el valor de eso se aprecian aún más” al contemplar nuestro planeta desde la Luna.

A última hora de la tarde del martes, los astronautas de Artemis II habían transmitido más de 50 gigabytes de imágenes y otros datos del encuentro lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. Lo más destacado: una fotografía de la puesta de la Tierra que recuerda a la imagen del amanecer terrestre tomada por el Apolo 8 en 1968.

“Si bien son inspiradoras y, creo, nos permiten a todos sentir un poco de lo que ellos sentían, también hay mucha ciencia oculta en esas imágenes”, dijo Kelsey Young, científica lunar principal del Centro de Control de la Misión. “Las conversaciones y las lecciones científicas aprendidas apenas están comenzando”.

Durante una sesión informativa con Young, los astronautas relataron cómo observaron una cascada de diminutos puntos de luz en la superficie lunar, provenientes del impacto de escombros cósmicos. Los destellos duraron apenas milisegundos y coincidieron, por casualidad, con el eclipse solar total del lunes por la noche.

Young afirmó que era demasiado pronto para saber si la tripulación había presenciado una lluvia de meteoritos real o impactos de micrometeoroides más comunes y corrientes. En cualquier caso, se oyeron «gritos de alegría» en el centro de operaciones científicas, añadió.

Koch describió haberse quedado maravillado no solo por la belleza de la Tierra, sino también por la inmensa oscuridad que la rodeaba.

“Eso lo hizo aún más especial. Realmente puso de manifiesto lo parecidos que somos, cómo la misma cosa mantiene con vida a cada persona en el planeta Tierra”, les dijo a los tripulantes de la estación espacial. “La singularidad y el valor de eso se aprecian aún más” al contemplar nuestro planeta desde la Luna.

Los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, Wiseman y su tripulación tienen previsto amerizar frente a la costa de San Diego el viernes para concluir el vuelo de prueba de casi 10 días. El buque de recuperación USS John P. Murtha zarpó el martes rumbo a la zona objetivo.

Esto prepara el terreno para la misión Artemis III del próximo año, una demostración de acoplamiento de un módulo lunar en órbita alrededor de la Tierra. Artemis IV le seguirá en 2028, cuando dos astronautas intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.

En cuanto al problemático inodoro de la cápsula Orion, el Centro de Control de Misión aseguró a los astronautas que no se requería mantenimiento el martes. El inodoro ha estado intermitentemente disponible para la tripulación desde el lanzamiento de la semana pasada, lo que los ha obligado a utilizar un sistema alternativo de bolsa y embudo para orinar.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, les dijo a los tripulantes tras el sobrevuelo lunar del lunes por la noche: «Definitivamente tenemos que arreglar algunos problemas de fontanería» antes de la próxima misión Artemis. Los ingenieros sospechan que hay un filtro obstruido en el sistema de descarga de aguas residuales.

Aparte del problema con el baño y otros asuntos relativamente menores, la misión ha ido bien, señaló Isaacman en una conferencia de prensa el martes, «pero respiraré más tranquilo cuando hayamos superado la reentrada y todos estén bajo los toboganes y en el agua».