Dos muertos y al menos siete heridos en accidente de autobús escolar

Dos estudiantes murieron y al menos otras siete personas resultaron heridas el viernes en un accidente de autobús escolar en el oeste de Tennessee, informaron las autoridades.

El accidente, en el que se vieron involucrados un camión volquete del Departamento de Transporte de Tennessee, una Chevrolet Trailblazer y un autobús escolar, ocurrió alrededor del mediodía en la carretera 70 en el condado de Carroll, informó el mayor Travis Plotzer, portavoz de la Patrulla de Carreteras de Tennessee. Plotzer indicó que aún se estaban esclareciendo los detalles del accidente, pero que, al parecer, el camión volquete del departamento de transporte no contribuyó al mismo.

Plotzer indicó que en el autobús viajaban un total de 25 estudiantes y cinco adultos. El autobús escolar transportaba a estudiantes y empleados de la escuela secundaria Kenwood de Clarksville para una excursión a Jackson, Tennessee, según informó el sistema escolar del condado de Clarksville-Montgomery en un comunicado. Se está investigando la causa del accidente.

Durante una rueda de prensa, Plotzer anunció el fallecimiento de dos estudiantes en el accidente. Las autoridades informaron que al menos otras siete personas fueron trasladadas en helicóptero a hospitales de Tennessee. No se dieron a conocer de inmediato detalles sobre la naturaleza de sus lesiones.

Plotzer calificó el accidente como «la peor pesadilla de cualquier padre».

Cuatro personas fueron trasladadas al Hospital Infantil Monroe Carell Jr. de Vanderbilt en Nashville y se encontraban en condición estable el viernes, según un portavoz de Vanderbilt Health.

Otras 19 personas fueron trasladadas al Baptist Memorial Hospital-Carroll County, informó Kim Alexander, portavoz de Baptist Memorial Health Care. Todas fueron evaluadas y dadas de alta, aunque se desconoce cuántas sufrieron lesiones, añadió.