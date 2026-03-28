Sistema escolar establece directrices sobre gafas con inteligencia artificial

Las Escuelas Públicas del Condado de Prince William establecieron recientemente nuevas directrices que prohíben el uso de gafas con inteligencia artificial en las escuelas, como parte de la política del sistema escolar que rige una educación libre de teléfonos celulares.

Según la política 729 del sistema escolar, que establece las directrices para una educación libre de teléfonos móviles, las gafas con inteligencia artificial cumplen la definición de teléfonos móviles o dispositivos electrónicos de comunicación personal y están sujetas a las mismas restricciones, según un comunicado de prensa del sistema escolar.

“En los últimos meses, las escuelas de todo el país han observado un aumento en el uso de esta tecnología por parte de los estudiantes”, indica el comunicado. “En respuesta, el Departamento de Educación de Virginia y el College Board han proporcionado directrices sobre cómo gestionar las gafas con inteligencia artificial en entornos educativos. PWCS se alinea con estas directrices para proteger la privacidad de los estudiantes y fomentar entornos de aprendizaje seguros y que promuevan la concentración”.

Las gafas con inteligencia artificial son dispositivos portátiles que pueden registrar, procesar y mostrar información de forma discreta mediante inteligencia artificial.

Todas las escuelas del condado de Prince William seguirán estas directrices:

Escuelas primarias y escuelas combinadas (K-8, tradicionales):

No se permite el uso de gafas con inteligencia artificial en ningún momento durante la jornada escolar.

Los dispositivos deben apagarse y guardarse al llegar a la escuela y permanecer guardados hasta la salida.

El almacenamiento implica que el dispositivo no se lleva puesto en la cara ni en la cabeza y se guarda en una mochila, en la taquilla del alumno, en una bolsa con candado o en un lugar designado en el aula.

Escuelas secundarias y preparatorias:

Las gafas con IA deben apagarse y guardarse entre cada campana.

Los dispositivos solo podrán utilizarse antes de la primera campana y después de la salida, siempre que su uso no infrinja el código de conducta de la división.

El almacenamiento implica que el dispositivo no se lleva puesto en la cara ni en la cabeza y se guarda en una mochila, en la taquilla del alumno, en una bolsa con candado o en un lugar designado en el aula.

Usos prohibidos (para todos los estudiantes) : los siguientes usos de gafas con inteligencia artificial están siempre prohibidos en las instalaciones escolares, los autobuses escolares y los eventos patrocinados por la escuela:

Grabación de audio, fotografía o vídeo de estudiantes, personal o visitantes sin permiso explícito

Uso en baños, vestuarios o cambiadores.

Transmisión en directo o análisis asistido por IA de personas o entornos.

Suplantación de identidad por IA o alteración de medios que involucren a estudiantes o personal.

Acceder o crear contenido que sea obsceno, acosador, amenazante o perturbador para un entorno de aprendizaje de K-12.

Transporte (todos los estudiantes): Se permite el uso de gafas con inteligencia artificial en los autobuses escolares cuando se utilicen de conformidad con el uso prohibido y:

No distraen al conductor.

No comprometen la seguridad de los estudiantes.

El uso de gafas con inteligencia artificial está prohibido en todo momento durante cualquier evaluación, incluidas las evaluaciones diarias de clase, las pruebas externas estandarizadas a nivel nacional como el SAT, el Advanced Placement, el Bachillerato Internacional o las evaluaciones de Cambridge y los Estándares de Aprendizaje.

Las infracciones relacionadas con gafas con inteligencia artificial seguirán la misma estructura disciplinaria progresiva utilizada para las infracciones relacionadas con teléfonos móviles, en consonancia con el código de conducta, que incluye: