Dos bomberos murieron en una colisión vehicular durante la búsqueda de una mujer desaparecida

Dos bomberos que viajaban en un vehículo utilitario por una carretera de Pensilvania en busca de una mujer desaparecida murieron en un choque frontal con un automóvil, informaron las autoridades.

Dos miembros del cuerpo de bomberos de Walnuttown fallecieron tras un accidente con un Toyota Camry ocurrido alrededor de las 6 de la tarde del sábado, a unos 72 kilómetros al noroeste de Filadelfia. El jefe de bomberos, Jeff Buck, y el subjefe, Robert Shick Jr., se dirigían hacia el norte cuando fueron embestidos por un sedán que circulaba hacia el sur por la Ruta 222, según informó el forense del condado de Berks.

Según informó NBC Philadelphia , el vehículo utilitario circulaba por el arcén de la Ruta 222 cuando el Camry se desvió hacia la carretera. La policía informó a la cadena que un hombre y una mujer que viajaban en el Camry al momento del accidente huyeron y fueron arrestados posteriormente.

El domingo no se dispuso de más detalles sobre la detención ni sobre la búsqueda de la mujer desaparecida.

Se realizó una llamada y se envió un correo electrónico al Departamento de Policía de Fleetwood solicitando información.

Las autopsias de los bomberos, ambos residentes de Fleetwood, estaban programadas para el lunes.

“En estos momentos queremos enviar nuestras condolencias y oraciones a las familias Shick y Buck”, publicó la Compañía de Bomberos de Walnuttown en Facebook. “Descansen en paz, jefes, nosotros nos encargamos”.