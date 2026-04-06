Se ha programado una jornada de ciudadanía, y posiblemente se extienda

El sábado, el condado de Montgomery ofrecerá una clínica legal gratuita para los residentes que se encuentren legalmente en el país y que puedan ser elegibles para solicitar la ciudadanía estadounidense.

En una conferencia de prensa el lunes por la mañana, la presidenta del Consejo del Condado de Montgomery, Natali Fani-González, ciudadana naturalizada ella misma, describió su experiencia.

“Estuve muy nerviosa durante todo el proceso”, dijo Fani-González. “No solo al presentar la solicitud, sino también durante la entrevista y la prueba”, añadió.

La consulta del sábado ya está completa, pero los responsables dejaron claro en la rueda de prensa del lunes que no se trata de un evento único.

Se está elaborando una lista de espera para las personas que deseen asistir a clínicas similares en el futuro, según Sonia Lin, directora legal de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del gobernador de Maryland, Wes Moore, quien calificó el proceso de naturalización como «un viaje que realmente cambia la vida».

En Maryland, se estima que hay 150.000 personas que cumplirían los requisitos para obtener la ciudadanía, dijo Lin.

“Sin embargo, a muchos les preocupa la complejidad del proceso”, dijo. “No saben cómo acceder a una ayuda asequible”, y eso puede ser una verdadera barrera para muchos residentes que cumplen los requisitos.

La oficina de Lin, la Oficina de Asociaciones Comunitarias del Condado de Montgomery, el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist y el Centro de Recursos Legales para Estadounidenses de Origen Asiático y del Pacífico patrocinan la clínica del sábado.

El evento incluirá evaluaciones de elegibilidad con asistencia legal gratuita del Centro de Recursos Legales para Estadounidenses de Origen Asiático y del Pacífico. Naznin Saifi, directora ejecutiva del centro, enfatizó que la clínica del sábado es «realmente el primer paso» en el proceso para solicitar la ciudadanía. Sin embargo, la clínica es un paso importante, y afirmó que cada asistente se someterá a un proceso de evaluación exhaustivo «para asegurar que no existan obstáculos para convertirse en ciudadano estadounidense».

Algunos inmigrantes que están tramitando su ciudadanía podrían tener inquietudes sobre asistir a la sesión, dada la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Maryland y el carácter público del evento.

“Ya hemos aprobado la Ley TRUST”, dijo Fani-González, refiriéndose a la ley del condado que exige que los funcionarios de ICE tengan una orden firmada por un juez para acceder a las instalaciones del condado donde se ubicará la clínica.

“No dejes que el miedo sea un obstáculo”, dijo.

Cualquier persona interesada en futuros talleres y clínicas puede ponerse en contacto con el Centro de Recursos para Inmigrantes Gilchrist, que también cuenta con recursos para quienes están en proceso de obtener la ciudadanía.