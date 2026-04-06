Tumbas sin marcar y una situación incómoda para Maryland

Según Capital News Service , una iniciativa estatal para investigar la historia del Centro de Detención Juvenil de Cheltenham está avanzando en Annapolis, con proyectos de ley similares que progresan en ambas cámaras de la legislatura de Maryland.

Una medida revisada de la Cámara de Representantes está avanzando, ya que un proyecto de ley similar del senador William C. Smith Jr. fue aprobado por un comité del Senado con poca oposición.

Los legisladores afirman que el objetivo es afrontar un pasado problemático y brindar respuestas a las familias.

“Estamos intentando reunir a las familias con esa trágica historia y comprender exactamente lo que sucedió”, dijo Smith.

Ambos proyectos de ley ya fueron aprobados en sus respectivas cámaras con un sólido apoyo bipartidista. El proyecto de ley del Senado, presentado por Smith, fue aprobado por unanimidad (45-0), mientras que la versión de la Cámara de Representantes, del delegado Jeffrie E. Long Jr., fue aprobada por 129-1. Esta iniciativa es una prioridad para el Caucus Legislativo Negro de Maryland.

Esta iniciativa surge a raíz de una investigación de Capital News Service que reveló que más de 200 niños murieron bajo custodia estatal en Cheltenham entre finales del siglo XIX y el siglo XX, muchos de ellos enterrados en tumbas sin nombre.

De aprobarse, la legislación crearía una comisión independiente, encabezada por la Fiscalía General de Maryland, para llevar a cabo una revisión histórica completa con la colaboración de expertos en genealogía, derecho e historia.

Según los funcionarios, la planificación ya está en marcha y se espera que la comisión comience a trabajar este otoño y presente sus conclusiones a finales de 2026.