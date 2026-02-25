Demócratas gritan a Trump durante su discurso: «Has matado a estadounidenses»

Las congresistas demócratas por Minesota y Míchigan, Ilhan Omar y Rashida Tlaib, gritaron este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando cargaba contra la comunidad de inmigrantes en el país y lo acusaron de mentir y de «matar estadounidenses».

«El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los inmigrantes ilegales», declaró el republicano, provocando la ovación de los republicanos y la protesta demócrata.

La respuesta de la bancada demócrata fueron abucheos y rechazo hacia las palabras del presidente.

«¡Estás matando estadounidenses! Alex no era un criminal», gritó Tlaib al mandatario, refiriéndose al asesinato de Alex Pretti, estadounidense fallecido a manos de agentes federales el pasado mes de enero.

«Deberían avergonzarse de no ponerse de pie», señaló el mandatario ante la reacción de los demócratas.

Durante su intervención, Trump volvió a cargar contra la comunidad somalí en Mineápolis, a quien ha acusado en varias ocasiones de aprovecharse de Estados Unidos y cometer fraude y de la que llegó a decir que «apestan».

«Los piratas somalíes que saquearon Minesota nos recuerdan que hay grandes partes del mundo donde el soborno, la corrupción y la anarquía son la norma, no la excepción, importando estas culturas a través de la inmigración sin restricciones y las fronteras abiertas», añadió.

Esto enfureció a Omar, quien lo llamó «mentiroso» y lo acusó también de acabar con la vida de ciudadanos estadounidenses.

En su alocución, Trump defendió a ultranza sus políticas migratorias y aseguró que el país tiene ahora gracias a él «la frontera más sólida con diferencia» que ha tenido nunca.

«En los últimos nueve meses, han sido admitidos a Estados Unidos cero extranjeros ilegales. Pero siempre vamos a permitir personas que ingresen legalmente, gente que amará nuestro país y trabajará duro para mantener nuestra nación», indicó el mandatario en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso.

La muerte a manos de agentes federales de dos ciudadanos estadounidenses en el ámbito de las protestas por las redadas migratorias en Mineápolis ha desatado una crisis política que ha llevado al cierre del Departamento Nacional de Seguridad (DHS).