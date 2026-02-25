Conclusiones del discurso de Trump

El presidente Donald Trump comenzó su discurso sobre el Estado de la Unión con un tono de ventas, ofreciendo una visión optimista de la economía estadounidense.

Pero esa representación choca con el sentimiento de los estadounidenses, quienes siguen preocupados por sus finanzas y sienten que no se han beneficiado de las políticas de Trump. Optó por el camino correcto al honrar al equipo olímpico masculino de hockey de EE. UU., ganador de la medalla de oro, y a un héroe de guerra, antes de adoptar un tono más sombrío al ridiculizar a los demócratas.

A continuación se presentan algunas conclusiones del discurso.

La economía ‘rugiente’ de Trump contrasta con el sentimiento público amargo

Gran parte del país está preocupada por la dirección de la economía, pero Trump dice que los buenos tiempos han llegado, insistiendo repetidamente en que el aumento de los costos ya no es un problema.

“La economía está en pleno auge como nunca antes”, dijo. Celebró la bajada del precio de la gasolina, las tasas hipotecarias, los precios de los medicamentos recetados y el alza del mercado de valores: “Millones y millones de estadounidenses se están beneficiando”.

Tal optimismo, en un momento en que tantos estadounidenses sienten tensiones económicas, corre el riesgo de presentar a Trump como alguien desconectado de la realidad. Solo el 39% de los adultos estadounidenses aprobaron la gestión de la economía por parte de Trump en febrero, según una encuesta de AP-NORC.

Aun así, el presidente centró gran parte de la primera hora de su discurso en la economía, algo que los republicanos le habían instado a hacer de cara a las elecciones de mitad de período.

Trump se envuelve en la bandera

Para un presidente que siempre parece estar buscando pelea, Trump también intentó evocar el patriotismo innato de los estadounidenses. Además del equipo de hockey, destacó a los héroes de guerra y a quienes habían tomado posturas valientes en otros países, aprovechando la ocasión para otorgar numerosas medallas presidenciales y darle a su discurso un toque más positivo.

Esto subrayó la habilidad del presidente para manejar los medios y su comprensión de que, incluso si un momento no se aprecia completamente en tiempo real, puede tener una vida después del discurso, especialmente en las redes sociales.

Sin embargo, en un momento revelador, Trump lamentó por qué no podía otorgarse una medalla del Congreso.

Apuntando a los demócratas

Los homenajes al equipo olímpico de hockey y a un veterano de la Segunda Guerra Mundial no unificaron la sala por mucho tiempo.

El presidente republicano pronto apuntó a los demócratas y los culpó de muchos de los males del país.

Trump afirmó que el aumento de las primas de la atención médica es «causado por ustedes», sugirió que los demócratas «no están protegiendo» la Seguridad Social y los culpó de la crisis de asequibilidad del país. «Ustedes causaron ese problema. Ustedes causaron ese problema», dijo Trump mientras miraba fijamente al sector demócrata de la sala.

Parecía enojarse más a medida que avanzaba el discurso.

«Esta gente está loca, te lo aseguro, está loca», dijo. «Los demócratas están destruyendo este país».

La base MAGA de Trump adora esta agresividad. Sin embargo, no está claro si el resto del país siente lo mismo.

La «desafortunada» decisión de la Corte Suprema

Según los estándares de Trump, se mordió la lengua cuando se trató de la Corte Suprema.

Tras la anulación de su política arancelaria por parte del tribunal la semana pasada, Trump afirmó que los jueces que votaron en contra de una de sus propuestas emblemáticas eran una «vergüenza para sus familias». El martes, simplemente calificó el fallo de «desafortunado».

Trump intentó tratar el fallo con indiferencia, insistiendo en que los ingresos arancelarios estaban «salvando» a Estados Unidos, ignorando el hecho de que los gravámenes no han reducido significativamente la deuda pública. Afirmó que los aranceles fueron pagados por países extranjeros, aun cuando prácticamente todos los estudios concluyen que los costos fueron pagados por empresas y consumidores estadounidenses.

En un momento dado, pareció adoptar una visión a largo plazo de que la historia acabaría por reivindicarlo, incluso si la Corte Suprema no lo hacía.

“A medida que pase el tiempo, creo que los aranceles pagados por países extranjeros, como en el pasado, reemplazarán sustancialmente el sistema moderno de impuesto sobre la renta, aliviando una gran carga para la gente que amo”, dijo.

Eso es poco probable. El impuesto federal sobre la renta está autorizado por la Decimosexta Enmienda de la Constitución, y la facultad de recaudar ingresos la define, en última instancia, el Congreso, no el presidente.

Trump promete tomar medidas contra las trampas electorales

El presidente también utilizó el discurso para repetir su ataque a la integridad de las elecciones estadounidenses.

“Las trampas están muy extendidas en nuestras elecciones”, afirmó Trump.

Trump ha hecho tales afirmaciones durante años, centrándose en su derrota electoral de 2020, afirmaciones rechazadas por docenas de tribunales y por su propio fiscal general en ese momento.

Pero el momento de las declaraciones del martes en horario de máxima audiencia, menos de nueve meses antes de que los votantes de todo Estados Unidos decidan el control del Congreso, fue notable. También lo fue la sugerencia de Trump de que tomaría medidas para abordar un problema que parece inexistente.

“Quieren hacer trampa. Han hecho trampa, y su política es tan mala que la única manera de que salgan elegidos es haciendo trampa”, dijo Trump sobre los demócratas. “Y vamos a detenerlo. Tenemos que detenerlo”.

Trump está pidiendo al Congreso que apruebe un proyecto de ley que obligue a los votantes a mostrar una identificación con foto antes de emitir su voto. Sin embargo, recientemente también prometió promulgar una orden ejecutiva para abordar el tema, aunque la Casa Blanca no ha aclarado qué implicaría.

No se menciona Minneapolis

A veces lo que no se dice es tan notable como lo que sí.

Trump ha destacado la inmigración desde el primer discurso en el que anunció su campaña presidencial de 2016. Y el martes por la noche, retomó gran parte del mismo lenguaje que ha empleado durante la última década, criticando a los «extranjeros criminales» y advirtiendo sobre los «capos de la droga y asesinos por todo el país».

Lo que no mencionó: las tácticas más agresivas de control migratorio que amenazaron con llevar a Estados Unidos al borde del abismo a principios de este año. No mencionó la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis el mes pasado a manos de agentes federales.

De hecho, fue la representante Rashida Tlaib, demócrata de Michigan, quien gritó que “Alex no era un criminal”, refiriéndose a Alex Pretti, uno de los ciudadanos estadounidenses asesinados en Minneapolis.

Durante su réplica demócrata, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, dijo que las fuerzas del orden deben trabajar para generar confianza en las comunidades y dijo que Trump «cada minuto dedicado a sembrar miedo es un minuto sin investigar asesinatos».

Trump no mencionó el cambio de táctica de su administración, incluyendo la reducción de agentes en las Ciudades Gemelas. Tampoco reconoció la preocupación generalizada en Estados Unidos por su enfoque en materia de inmigración, como lo demuestra el 60% de los adultos estadounidenses que desaprobaron su gestión del tema en febrero, según una encuesta de AP-NORC.

El redoble de los tambores de guerra se hace más fuerte

Trump ya ha consolidado la mayor presencia militar estadounidense en Oriente Medio en décadas. Y en su discurso, expuso las razones para usar esas fuerzas para lanzar un gran ataque militar contra Irán.

El presidente afirmó que Irán y sus aliados solo han propagado terrorismo, muerte y odio, y añadió que sus líderes asesinaron al menos a 32.000 manifestantes en las últimas semanas, cifra que se sitúa en el extremo inferior de las estimaciones sobre el número de muertos. La agencia estadounidense de noticias Human Rights Activist News Agency ha contabilizado hasta la fecha más de 7.000 muertos y cree que la cifra es mucho mayor. El gobierno iraní ofreció su única cifra de muertos el 21 de enero, con 3.117 muertos.

Trump también advirtió que la nación ha desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y está trabajando en misiles “que pronto llegarán” a Estados Unidos.

Prefiero resolver este problema por la vía diplomática. Pero una cosa es segura: jamás permitiré que el principal patrocinador del terrorismo del mundo, que lo es con diferencia, tenga un arma nuclear. No puedo permitirlo.

En cuanto a la marca, el discurso fue el Estado de la Unión más largo de la historia.

El presidente, siempre atento a los récords que le permiten decir que fue el primero, el mejor o el que más hizo, acertó claramente en una cosa: batió su propio récord de mayor duración, con poco menos de una hora y 48 minutos.