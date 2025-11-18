Demandan a California por la ley que prohíbe el uso de agentes federales enmascarados

El gobierno de Trump presentó el lunes una demanda contra las nuevas leyes de California que prohíben a los agentes federales usar máscaras y les exigen tener identificación mientras realizan operaciones en el estado.

El gobierno federal ha argumentado que las leyes amenazan la seguridad de los agentes que se enfrentan a un acoso, doxing y violencia “sin precedentes”, y ha dicho que no las acatará.

California se convirtió en el primer estado en prohibir que la mayoría de los agentes del orden público, incluidos los agentes federales de inmigración, se cubran el rostro mientras realizan funciones oficiales, en virtud de una ley que fue firmada en septiembre por el gobernador Gavin Newsom.

La ley prohíbe el uso de cubrecuellos, pasamontañas y otras cubiertas faciales para los funcionarios locales y federales, incluidos los agentes de inmigración, mientras desempeñan sus funciones. Se exceptúan los agentes encubiertos, el equipo de protección como las mascarillas N95 o el equipo táctico, y no se aplica a la policía estatal.

Newsom también promulgó una ley que obliga a los agentes del orden a portar una identificación visible que muestre su agencia y número de placa durante el servicio. La ley exige que las agencias federales del orden público implementen una política de uso de mascarillas antes del 1 de julio de 2026 y una política de identificación visible antes del 1 de enero de 2026.

“Las políticas de California contra las fuerzas del orden discriminan al gobierno federal y están diseñadas para crear riesgos para nuestros agentes. Estas leyes no pueden mantenerse”, declaró la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un comunicado de prensa.

La demanda alega que se han producido múltiples incidentes en los que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fueron seguidos y sus familias amenazadas. Cita el caso de tres mujeres en Los Ángeles acusadas de transmitir en directo mientras seguían a un agente del ICE hasta su casa y publicaban la dirección en Instagram.

“Dadas las amenazas personales y la violencia a las que se enfrentan los agentes, las agencias federales de aplicación de la ley permiten a sus oficiales elegir si usan máscaras para proteger sus identidades y proporcionar una capa adicional de seguridad”, señala la demanda.

Newsom ha calificado de “distópica” la práctica de agentes federales enmascarados que arrestan a personas en todo el estado.

Los críticos han expresado su preocupación por el creciente papel de los agentes federales en la vigilancia policial local y por las actividades de control migratorio, a menudo llevadas a cabo por agentes no identificados.

“Si a la administración Trump le importara la mitad de la seguridad pública que le importa indultar a quienes agreden a policías, violar los derechos de las personas y detener a ciudadanos estadounidenses y a sus hijos, nuestras comunidades serían mucho más seguras”, dijo un portavoz de la oficina de Newsom en un comunicado.

En octubre, el Buró Federal de Investigación (FBI) envió un memorándum a las agencias policiales de todo el país, recomendando a los agentes que se identificaran claramente en el terreno. En él se citaban varios incidentes en los que delincuentes enmascarados, haciéndose pasar por agentes de inmigración, robaron y secuestraron a víctimas.

El gobierno federal también alegó en su demanda que las leyes violan la Cláusula de Supremacía de la Constitución, que prohíbe a los estados regular al gobierno federal. Afirmó que la ley que prohíbe a los agentes federales usar mascarillas discrimina al gobierno federal porque exime a la policía estatal.

La oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que estaba revisando la denuncia.

“Resulta problemático que los californianos no puedan distinguir entre un agente del orden encargado de protegerlos y un delincuente que intenta hacerles daño”, declaró la oficina de Bonta en un comunicado. “El propio FBI ha advertido que la práctica de los agentes de ICE de ocultar su identidad ha provocado un aumento de imitadores que cometen delitos, poniendo en peligro la seguridad pública y erosionando la confianza en las fuerzas del orden”.