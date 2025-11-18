Una de las 25 niñas nigerianas secuestradas logra escapar del cautiverio

Una de las 25 estudiantes secuestradas de un dormitorio escolar en el estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria, escapó del cautiverio y regresó a casa, dijo el director de la escuela a The Associated Press el martes.

Las niñas fueron secuestradas cuando hombres armados atacaron una escuela secundaria en el noroeste de Nigeria antes del amanecer del lunes, llevándose a las 25 niñas y matando a un miembro del personal de la escuela.

La estudiante que escapó huyó de los bosques y llegó a casa el lunes por la noche, horas después del secuestro en la Escuela Secundaria Integral para Niñas del Gobierno, dijo Musa Rabi Magaji, el director de la escuela.

Otro estudiante, que no figuraba entre los 25 secuestrados confirmados, también escapó en los minutos posteriores al ataque, según informó el director a la AP.