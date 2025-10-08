Demanda contra el despliegue de la Guardia Nacional de Trump en Washington expone la profunda división partidista del país

En un tribunal de Washington se está desarrollando una batalla partidista que podría decidir el destino de la intervención policial federal del presidente Donald Trump en la capital del país.

Docenas de estados han tomado partido en una demanda que impugna el despliegue indefinido de la Guardia Nacional en Washington, con un apoyo que varía según el partido. Esto demuestra cómo la operación policial en la capital del país sigue siendo un punto álgido en la creciente campaña del presidente republicano para enviar militares a ciudades de todo el país y subraya la creciente división en torno a esta medida.

La demanda , presentada el 4 de septiembre por el fiscal general de Washington, Brian Schwalb, impugna el uso de la Guardia Nacional por parte de la administración Trump en esta ciudad de mayoría demócrata como parte de una orden de emergencia emitida por Trump para frenar lo que el presidente denominó una delincuencia «fuera de control». Aunque la orden ha caducado, cientos de soldados permanecen en la ciudad, que solicita una orden preliminar para detener el despliegue.

Con las acciones legales interpuestas contra los despliegues en Portland, Oregón y Chicago, el caso será seguido de cerca, a pesar de que la condición de Washington como distrito federal lo convierte en una excepción. Los alegatos orales comenzarán el 24 de octubre.

El apoyo de los estados está dividido según las líneas partidistas

Veintitrés estados se han alineado con la postura de la administración Trump de que el presidente tiene la autoridad para desplegar la Guardia Nacional, mientras que 22 estados respaldan la postura de Washington. Los 23 estados que apoyan a la administración tienen fiscales generales republicanos, mientras que los otros 22 tienen demócratas.

Para los estados que se unieron a la demanda, especialmente aquellos que enfrentan sus propias intervenciones, apoyar a Washington fue una forma de mostrar solidaridad contra lo que, según ellos, era un exceso presidencial.

“Es antiestadounidense utilizar las fuerzas armadas en cualquiera de nuestras ciudades, salvo en circunstancias verdaderamente extraordinarias, y una amenaza contra una ciudad es una amenaza para todos nosotros”, dijo el fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, demócrata, que apoya a Washington.

Los estados que apoyan a Washington dijeron en su presentación que el despliegue de unidades de la Guardia Nacional sin el consentimiento de la ciudad es ilegal, inconstitucional y antidemocrático .

Esto “sienta un precedente aterrador que amenaza los derechos constitucionales de los estadounidenses en todo el mundo”, dijeron. “Al desplegar ilegalmente tropas de la Guardia Nacional y amenazar con desplegarla en todos los estados a su antojo, el presidente ha atacado la soberanía estatal, perjudicado las jurisdicciones locales y nos ha hecho menos seguros”.

Quienes están del lado de la administración dicen que Trump tiene razón con el despliegue de la Guardia Nacional en el Distrito de Columbia.

“El Distrito pertenece al ‘Pueblo’ en su conjunto, y su seguridad es fundamental para nuestra república constitucional”, dijeron los 23 estados en una presentación del 16 de septiembre, añadiendo que “tienen un profundo interés en este caso para garantizar que el presidente Trump pueda seguir protegiendo la capital de nuestra nación”.

El razonamiento, según ellos, es la seguridad no solo de los residentes, sino también de los miembros del Congreso y su personal, así como de los funcionarios de la administración y los trabajadores de embajadas extranjeras. El expediente señala que todos los grupos han sido víctimas de delitos en Washington en los últimos años. Los estados también argumentan que la Constitución y el Congreso otorgan a los presidentes una enorme autoridad para proteger el distrito.

“Es preocupante que los estados estén tan divididos y polarizados”, dijo Mark Nevitt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory, quien señaló que solo los estados con mayoría republicana han enviado tropas de la Guardia Nacional a Washington. Los expedientes judiciales son “una muestra más de esa división”.

Cientos de tropas siguen desplegadas en Washington

La demanda de Washington surgió a raíz de la orden presidencial de agosto que impulsó el patrullaje de aproximadamente 2.000 efectivos de la Guardia Nacional del Distrito de Columbia y de ocho estados en áreas públicas, incluyendo estaciones de tren y metro, el National Mall y otras zonas de alto tránsito peatonal. Algunos estaban armados , lo que ha inquietado a los residentes, aunque no se han reportado incidentes.

Los presidentes tienen autoridad para llamar a la Guardia Nacional en una variedad de circunstancias, incluso para repeler una rebelión o invasión, pero el alcance legal de eso es discutible.

En el caso de Washington, los estados analizarán la decisión del tribunal sobre la autoridad del presidente para desplegar la guardia, la legalidad de desplegar unidades de guardia de otros estados en contra de la voluntad de las autoridades locales y si se considera que la intervención federal ha usurpado las facultades policiales. Estos argumentos podrían ser relevantes para futuros casos judiciales contra los despliegues.

Los estados que resulten vencedores en el caso de Washington probablemente se sentirán reivindicados y podrían intentar invocarlo como precedente. Sin embargo, la singularidad del distrito implica que los argumentos legales podrían ser diferentes para cada estado.

Washington, como distrito federal, se distingue de los estados

El presidente tiene en Washington facultades que no posee en ningún otro lugar. En los estados, los gobernadores controlan sus propias Guardias Nacionales. En Washington, un distrito federal, el presidente ya está a cargo de la Guardia Nacional y podría decirse que puede desplegar tropas legalmente sin la aprobación del Congreso. Para desplegar la Guardia Nacional en un estado, generalmente se requiere la aprobación del gobernador de dicho estado, junto con una justificación legal.

Washington también estará atento a los fallos en otros casos que puedan ser pertinentes para el suyo. Un juez dictaminó el mes pasado que la administración Trump infringió la ley al enviar tropas de la guardia a Los Ángeles a principios de junio. La Ley Posse Comitatus, de 150 años de antigüedad, limita la función del ejército estadounidense en la aplicación de las leyes nacionales, a menos que la Constitución o el Congreso lo autoricen expresamente.

William Banks, profesor emérito de derecho en la Universidad de Syracuse, afirmó que cree que el presidente tiene la autoridad para convocar a la Guardia Nacional en Washington y luego federalizar otras unidades de la guardia en la ciudad, incluso si a los estadounidenses «no les gusta la participación de las fuerzas armadas en actividades civiles» debido a la ley. Es un distrito federal, no un estado, afirmó.

Los expertos difieren en cómo creen que se resolverá el caso. Los fallos del tribunal podrían variar desde afirmar que el presidente tiene la autoridad para convocar a la Guardia Nacional de Washington D. C., así como a unidades de otros estados, hasta calificar los despliegues como una expansión ilegal de la autoridad presidencial.

Margaret Hu, profesora de la Facultad de Derecho William y Mary, dijo que el tribunal primero tiene que decidir si Trump utilizó la ley correctamente y, aun así, debe decidir si fue un uso apropiado de la Guardia Nacional.

“Parte de lo que DC argumenta al afirmar que este es un despliegue ilegal es que viola el espíritu de la ley que exige la Constitución” para otorgar a los estados y jurisdicciones autonomía para vigilar a sus ciudadanos, dijo Hu. “Hay preguntas complejas que el tribunal debe responder”.