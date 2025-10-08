Extienden el plazo de pago del impuesto sobre automóviles y considera otras formas de apoyar a los trabajadores federales

Los líderes del condado de Fairfax aprobaron el martes un plan para retrasar la fecha límite de pago del impuesto sobre los automóviles por un mes y consideraron brevemente formas adicionales de apoyar a los trabajadores federales durante el actual cierre del gobierno.

Si bien el pago debía realizarse originalmente el lunes, la Junta de Supervisores aprobó un plan para retrasar la fecha límite 30 días hasta el 5 de noviembre. La medida se produjo durante una reunión especial mientras el cierre se encuentra en su segunda semana.

“El momento en que vencieron los impuestos y el cierre del gobierno federal ocurrieron casi en paralelo hacen de este un momento sin precedentes y, obviamente, una lucha para muchas de nuestras familias en el condado de Fairfax”, dijo el presidente Jeff McKay.

El condado más grande de Virginia alberga a unos 80,000 empleados federales, según sus estimaciones. La medida significa que las multas no se acumularán hasta después de la nueva fecha, dijo McKay, pero no exime a nadie del pago del impuesto de circulación.

Los gobiernos locales tienen la autoridad de extender la fecha límite para el pago del impuesto vehicular hasta 90 días, y McKay dijo que si el cierre del gobierno federal continúa, «podríamos considerar extenderla en días adicionales. Pero, mientras estamos aquí hoy, no tenemos idea de cuánto durará».

Aunque la junta aprobó el plan por unanimidad, el supervisor Pat Herrity dijo que lo apoyaba «con cierta tristeza, porque siempre me preocupan las personas que decidieron pagar nuestros impuestos porque era lo correcto en lugar de no pagarlos. Pero creo que debemos hacer todo lo posible para ayudar a nuestros trabajadores federales».

Más del 82% de los residentes pagaron el impuesto sobre automóviles en la fecha de vencimiento en esta época el año pasado, según el director del Departamento de Administración Tributaria del Condado de Fairfax, Jay Doshi.

Por otra parte, Herrity se preguntó si el condado podría lanzar un programa similar al de Maryland para apoyar a los empleados federales. En junio, el gobernador Wes Moore anunció un programa que ofrecía a los extrabajadores federales un préstamo de $700 sin intereses, que debía pagarse 180 días después de la firma del contrato. Los beneficiarios tienen la opción de solicitar una extensión de 90 días si persisten las dificultades económicas, según un comunicado de prensa.

«No sé si es legal que hagamos eso en Virginia o no (o) cuál sería el impacto fiscal de eso», dijo Herrity.

Citando los recortes del Departamento de Eficiencia Gubernamental a las agencias federales, el supervisor Dan Storck dijo que la junta puede «hacerlo un poco más fácil y ayudar a las personas en el proceso de equilibrar sus presupuestos o presupuestos personales».