Dan la razón al gobierno de Trump en cuanto a la detención de inmigrantes sin fianza

Estados Unidos puede seguir deteniendo a inmigrantes sin fianza, dictaminó un tribunal de apelaciones el miércoles, lo que supone una victoria para la represión migratoria del gobierno de Trump.

La opinión de un panel del Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito en St. Louis revocó un fallo de un tribunal inferior que exigía que un ciudadano mexicano arrestado por carecer de documentos legales tuviera una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.

Se trata del segundo tribunal de apelaciones que falla a favor de la administración en este asunto. El Quinto Circuito de Nueva Orleans dictaminó el mes pasado que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional de negar las audiencias de fianza a los inmigrantes arrestados en todo el país era coherente con la Constitución y la ley federal de inmigración.

Las sentencias de ambos tribunales de apelación contradicen recientes decisiones de tribunales inferiores de todo el país que sostenían que esta práctica es ilegal.

En noviembre, una decisión de un tribunal de distrito de California otorgó a los inmigrantes detenidos sin antecedentes penales la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza y tuvo implicaciones para los no ciudadanos detenidos en todo el país.

En administraciones anteriores, la mayoría de los extranjeros sin antecedentes penales arrestados fuera de la frontera tenían la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza mientras sus casos se tramitaban en el tribunal de inmigración. Históricamente, la fianza se concedía con frecuencia a quienes no tenían antecedentes penales y no representaban un riesgo de fuga, y la detención obligatoria se limitaba a quienes habían cruzado la frontera recientemente.

En el caso que se presentó ante el Octavo Circuito, Joaquín Herrera Ávila, de nacionalidad mexicana, fue detenido en Minneapolis en agosto de 2025 por carecer de documentos legales que autorizaran su ingreso a Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional lo detuvo sin derecho a fianza e inició los trámites de deportación.

Presentó una petición solicitando su liberación inmediata o una audiencia para la fianza. Un juez federal de Minnesota concedió la petición, argumentando que la ley autoriza la detención sin fianza cuando una persona que solicita la admisión no tiene derecho a ser admitida de forma clara e indudable. El juez determinó que este no era el caso de Ávila, ya que había vivido en el país durante años sin solicitar la naturalización, el asilo ni el estatus de refugiado y, por lo tanto, no estaba «solicitando la admisión».

El juez del Tribunal de Circuito, Bobby E. Shepherd, escribió en nombre de la mayoría en una opinión de 2 a 1 que la ley era «clara en el sentido de que un «solicitante de admisión» es también un extranjero que «busca la admisión», por lo que Ávila no podía presentar una petición basándose en estos motivos.

El juez del Tribunal de Circuito, Ralph R. Erickson, emitió un voto disidente, argumentando que Ávila habría tenido derecho a una audiencia de fianza durante su proceso de deportación si hubiera sido arrestado en los últimos 29 años. Ahora, escribió, el Tribunal de Circuito ha dictaminado que Ávila y millones de personas más estarían sujetas a detención obligatoria bajo una interpretación novedosa de «extranjero que solicita admisión» que no ha sido utilizada por los tribunales ni por cinco administraciones presidenciales anteriores.

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a Ávila, no respondió de inmediato a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios.

La fiscal general Pam Bondi celebró el fallo y escribió en una publicación en redes sociales: «¡UNA VICTORIA JUDICIAL ENORME contra los jueces activistas y a favor de la agenda de ley y orden del presidente Trump!»

La cuestión que se plantea es si el gobierno está obligado a solicitar a un juez neutral que determine si es legal encarcelar a alguien.

Se basa en el habeas corpus , que es un término jurídico en latín que se refiere al derecho constitucional de las personas a impugnar legalmente su detención por parte del gobierno.

Según un recuento de Associated Press, los inmigrantes han presentado más de 30.000 peticiones de hábeas corpus ante tribunales federales alegando detención ilegal desde que Trump asumió el cargo. Muchas han tenido éxito.