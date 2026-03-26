Adolescente fue acusado de intento de asesinato por apuñalar a un niño

Un joven de 13 años ha sido acusado de intento de asesinato después de que supuestamente apuñalara a otro niño en Rockville, Maryland, la noche del miércoles.

Según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de la ciudad de Rockville, la policía buscó durante toda la noche a un segundo sospechoso, que también es menor de edad. Aún no han localizado al menor.

El apuñalamiento ocurrió en la cuadra 400 de Redland Boulevard alrededor de las 8:30 p. m.

La policía informó que el niño fue trasladado al hospital para recibir tratamiento por lesiones que no se consideran potencialmente mortales.

Además del cargo de intento de asesinato, el joven de 13 años que fue detenido también está acusado de agresión en primer y segundo grado y otros cargos relacionados con armas.

Los agentes siguen buscando al segundo menor, que es considerado sospechoso.

La policía no facilitó ningún otro detalle sobre el incidente, incluidas las edades del segundo sospechoso y del niño herido.

La policía ha pedido a cualquier persona que tenga información que llame a los detectives al 240-314-8900.