Tres exempleados de un hospital psiquiátrico fueron acusados ​​formalmente por la muerte de un paciente

Tres empleados del Instituto Psiquiátrico de Washington han sido acusados ​​formalmente de cargos relacionados con la muerte de un paciente, según informó el miércoles la fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro.

En una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, Pirro dijo que los tres empleados —Nelson Kuma, de 37 años, Richard Hounnou, de 45, y Norma Munoz-Bent, de 68, todos residentes de Maryland— están acusados ​​de un cargo de homicidio por negligencia criminal y se enfrentan a hasta 20 años de prisión si son declarados culpables.

Kuma y Hounnou trabajan como consejeros psiquiátricos y Muñoz-Bent es enfermera titulada.

Los tres empleados se declararon inocentes y fueron puestos en libertad el martes a la espera del juicio, según un comunicado de prensa de la oficina de Pirro . Pirro indicó que su oficina presentará un recurso de apelación contra su liberación.

En abril de 2020, el paciente, identificado como «GW», era un hombre de 58 años que había estado ingresado en el centro de Tenleytown durante dos días. Según Pirro, había sufrido previamente una «emergencia» y tuvo que ser reanimado.

Debido a su estado de salud, GW debía recibir atención personalizada, en la que un profesional sanitario debía controlarlo cada 15 minutos e introducir la información en un registro.

Según un vídeo grabado dentro del hospital, se puede ver al hombre tumbado desnudo sobre un colchón en el suelo y con dificultad para respirar.

Pirro dijo que un técnico psiquiátrico entró en la habitación, notó la respiración dificultosa del hombre, pero no hizo nada para ayudarlo «durante cuatro minutos. Caminó de un lado a otro, sin hacer nada. Un segundo técnico entró en la habitación, chocaron los puños y, durante siete minutos, mantuvieron una conversación muy animada».

Entonces, una enfermera entra en la habitación, lo mira fijamente pero no hace nada para ayudarlo. Regresa con un brazalete para medir la presión arterial, pero se lo coloca en el antebrazo, no por encima del codo.

“En resumen, este trío no hizo nada para ayudar a este paciente”, dijo Pirro. “Finalmente, lo voltearon a las 12:56 y le practicaron compresiones torácicas 21 minutos después”.

Para cuando intentaron reanimarlo, ya había fallecido.

Pirro afirmó que los empleados del sector sanitario «violaron el estándar más básico de atención médica».

“También quiero dejar claro que no fue una decisión difícil. No se trató de un juicio médico complicado. Fue una incompetencia básica, de nivel principiante. Fue un abandono total de la salud de un ser humano. Tenían el deber legal y ético de actuar, y optaron por no hacerlo”, afirmó.

Los tres empleados deberán comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de mayo.