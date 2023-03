Cómo se propagan las llamadas de ‘swatting’ cuando las escuelas enfrentan amenazas reales

Una serie de amenazas e informes falsos de tiradores ha estado llegando a las escuelas y universidades de todo el país durante meses, lo que genera preocupación entre las fuerzas del orden y los líderes electos.

Las escuelas en Pensilvania fueron las últimas en ser objeto de los llamados golpes con fuerza. Las llamadas generadas por computadora el miércoles hicieron afirmaciones sobre tiradores activos, pero todo fue un engaño. Un día antes, casi 30 escuelas de Massachusetts recibieron amenazas falsas.

Los funcionarios escolares ya están nerviosos en medio de un telón de fondo de tiroteos escolares mortales, el último lunes en una escuela cristiana en Nashville .

Aquí hay un vistazo a los problemas involucrados:

¿QUÉ ES SWAT?

Cientos de casos de swatting ocurren anualmente, y algunos utilizan la suplantación de identidad de llamadas para disfrazar su número. El objetivo es lograr que las autoridades, en particular un equipo SWAT, respondan a una dirección.

Un funcionario del FBI dijo en noviembre que cree que la ola de falsas amenazas centradas en las escuelas puede provenir de fuera del país.

Las autoridades dijeron en ese momento que habían identificado llamadas a unas 250 universidades, 100 escuelas secundarias y varias escuelas secundarias desde principios de junio, informando falsamente que se colocaron artefactos explosivos en las escuelas o diciendo que un tiroteo era inminente.

El FBI no respondió de inmediato a los correos electrónicos de The Associated Press el miércoles en busca de comentarios, pero las amenazas han seguido acumulándose en los últimos meses.

¿DÓNDE SE REALIZAN LAS LLAMADAS SWATTING?

Pocas regiones del país se han librado de este tipo de llamadas y de los trastornos que provocan.

Las llamadas falsas del miércoles en Pensilvania provocaron cierres o evacuaciones en varios condados, según la policía estatal. Las fuerzas del orden tenían que tomarse cada uno de ellos en serio, sin importar lo dudoso que pareciera.

La policía de Pittsburgh, por ejemplo, registró todas las habitaciones de la Escuela Secundaria Católica Central, incluso después de recibir la noticia de que un informe de personas heridas en el interior no era cierto en un minuto, dijo Thomas Stangrecki, el jefe de policía interino.

“Lo tratamos como un incidente real”, dijo Stangrecki. Otra amenaza en una escuela católica cercana había preocupado a los padres reunidos afuera.

En Iowa, tantas escuelas fueron atacadas a principios de este mes que la gobernadora Kim Reynolds se quejó en una conferencia de prensa sobre el costo que estaba cobrando confirmar que las llamadas que inducen al terror son falsas.

“Es lo que ningún gobernador, es lo que ningún padre ni nadie (superintendente, maestros, niños) quiere escuchar”, dijo Reynolds. “Y estamos agradecidos y muy agradecidos de que eso sea lo que fue”.

Y en Minnesota, la Oficina de Aprehensión Criminal del estado emitió una advertencia el mes pasado después de que llamadas falsas forzaran el cierre de ocho escuelas durante dos días.

¿LAS AMENAZAS FALSAS OBSTACULAN LA RESPUESTA A LOS TIROTEOS REALES?

Las autoridades están lidiando con las falsas alarmas en un país donde los tiradores masivos han matado a cientos de personas a lo largo de la historia. Los tiradores han atacado en lugares como tiendas, teatros y lugares de trabajo, pero es en las escuelas y universidades donde la carnicería resuena con mayor intensidad.

En las escuelas y universidades de EE. UU., 175 personas han muerto en 15 tiroteos masivos que resultaron en la muerte de cuatro o más personas, sin incluir al perpetrador, desde la masacre de Columbine High School en 1999 hasta el tiroteo del lunes en Nashville, Tennessee. Eso es según una base de datos compilada por The Associated Press, USA Today y Northeastern University, además de otros informes de AP.

¿INCLUSO LAS FALSAS AMENAZAS REPRESENTAN UN RIESGO?

Tales llamadas han demostrado ser peligrosas e incluso mortales.

En 2017, un oficial de policía en Wichita, Kansas, disparó y mató a un hombre mientras respondía a una llamada de emergencia falsa. Solo este mes , la ciudad acordó pagar $5 millones para resolver una demanda, con el dinero para los dos hijos de Andrew Finch, de 28 años.

La llamada falsa que condujo a su muerte comenzó como una disputa entre dos jugadores en línea. Uno de los jugadores reclutó a Tyler Barriss para «golpear» al otro jugador. Pero la dirección utilizada era antigua, lo que llevó a la policía a Finch, que no estaba involucrado en la disputa ni en el videojuego.

Barriss fue sentenciado a 20 años en una prisión federal, mientras que los otros dos jugadores fueron sentenciados a 15 y 18 meses.

La policía de Maryland también le disparó a un hombre de Maryland de 20 años en la cara con balas de goma después de que se informara sobre una situación de rehenes falsos en su casa.

El FBI en Pittsburgh asintió al riesgo y señaló en una declaración sobre los casos de amenazas escolares que “se toma muy en serio el aplastamiento porque pone en riesgo a personas inocentes”.