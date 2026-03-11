Buscan a un intruso «completamente desnudo» vinculado a al menos cuatro robos

La policía del condado de Fairfax, Virginia, cree que el mismo ladrón desnudo ha entrado en al menos cuatro casas en Centreville.

El sábado, alrededor de las 4:30 a. m., una persona que se encontraba dentro de una casa en la cuadra 14700 de Ealing Court se despertó por el ladrido de su perro y vio a un hombre «completamente desnudo dentro de su casa», según un comunicado de prensa del condado de Fairfax.

El ladrón, completamente desnudo, huyó de la casa antes de que llegara la policía. Los agentes registraron la zona y no lograron encontrar al sospechoso.

La policía cree que la misma persona está vinculada a incidentes similares ocurridos en el vecindario la madrugada del 5 de marzo, cuando el sospechoso entró en una habitación de una vivienda en la cuadra 14800 de Bodley Square mientras la víctima se preparaba para ir a trabajar. El sospechoso huyó al ser confrontado.

Al día siguiente, alrededor de las 5:30 a. m., en la cuadra 14800 de Leicester Court, un residente descubrió una huella en un cubo de basura que había sido movido contra una cerca, y se cree que se usó para subir al patio trasero. La policía informó que hay evidencia de un intento de robo en la residencia.

El 8 de marzo, a las 3:30 am en la cuadra 6300 de Paddington Lane, la víctima informó haber escuchado pasos en el pasillo y haber visto a una persona desnuda parada en la puerta antes de huir.

La policía dijo que en cada caso, parece que el sospechoso entró a la residencia a través de una puerta sin seguridad.

La policía del condado de Fairfax dijo que los detectives y oficiales de patrulla están tratando de identificar al sospechoso, quien es descrito como un hombre negro, de tez clara o media, de aproximadamente 5 pies y 10 pulgadas de alto, con una complexión promedio.

La policía pide a los vecinos que revisen las imágenes de vigilancia de sus casas y vehículos para detectar cualquier actividad sospechosa durante las primeras horas de la mañana, entre el 5 y el 8 de marzo.

La policía del condado de Fairfax también pide a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes, o cualquier persona que crea que puede haber sido víctima de un delito relacionado, que llame a la estación del distrito de Sully al 703-814-7000.

Se pueden enviar sugerencias de forma anónima a través de Crime Solvers por teléfono, al 866-411-TIPS o en línea.