Maryland demanda a la administración Trump por la instalación de la sala de detención de ICE en Baltimore

El estado de Maryland demandó el martes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, alegando que éste obstruyó ilegalmente la investigación estatal sobre las condiciones en el Edificio Federal George H. Fallon en el centro de Baltimore, donde se encontraban detenidos inmigrantes.

El fiscal general Anthony Brown, un demócrata, dijo que la División de Derechos Civiles y la Unidad de Responsabilidad Federal de su oficina iniciaron en enero una investigación sobre las condiciones dentro de las salas de detención.

La investigación siguió a informes publicados en The Banner el año pasado de que agentes de Inmigración y Control de Aduanas estaban deteniendo a inmigrantes indocumentados en lo que se había descrito como condiciones inhumanas .