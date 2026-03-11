1 millón de dólares la recompensa por el asesinato de un Dunkin’ Donuts en Hanover

Los investigadores federales están aumentando drásticamente la recompensa en la búsqueda de un hombre acusado de matar a su esposa dentro de un Dunkin’ Donuts en Hanover, Maryland, hace más de una década, diciendo que el caso todavía pesa mucho en aquellos que han trabajado en él.

El FBI ahora ofrece hasta un millón de dólares por información que conduzca al arresto de Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, quien es buscado por el asesinato en 2015 de su esposa , Palak Patel, que tenía 21 años en ese momento.

Los investigadores afirmaron que la pareja trabajaba en el turno de noche en el Dunkin’ Donuts de Arundel Mills Boulevard justo antes de la medianoche del 12 de abril de 2015, cuando se desató una discusión en la trastienda del local. Las autoridades indicaron que la discusión se centró en el deseo de Palak de regresar a la India, mientras que su esposo quería quedarse en Estados Unidos.

La policía informó que Palak fue apuñalada varias veces y murió en el lugar. Su esposo, que entonces tenía 24 años, huyó del restaurante poco después.

Vincent Carbonaro, detective de homicidios del condado de Anne Arundel, dijo a WTOP que la violencia del caso ha permanecido con los investigadores durante años.

“Fue un caso impactante, particularmente violento y brutal, sobre todo porque una joven como esta fue asesinada en la flor de la vida”, dijo Carbonaro.

Un video de vigilancia revisado por los investigadores muestra a Bhadreshkumar saliendo solo del Dunkin’ Donuts. El agente especial del FBI, Jonathan Shaffer, declaró a WTOP que luego cruzó la calle hasta el apartamento que compartía con su esposa, recogió algunos objetos personales y algo de dinero en efectivo, y paró un taxi.

El taxi llevó a Bhadreshkumar a un hotel cerca del Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, donde, según los investigadores, se registró alrededor de las 3:00 a. m. sin equipaje y con la ropa puesta. Salió varias horas después y tomó un autobús del hotel hasta la estación de tren de Newark Penn, que sigue siendo el último lugar donde se le vio.

«Las cámaras de vigilancia de la estación Penn de Newark no proporcionaron ninguna información sobre dónde podría haber ido», dijo Shaffer.

A pesar de más de 300 pistas recibidas a lo largo de los años, los investigadores afirman que ninguna ha conducido a la captura de Bhadreshkumar. Shaffer afirmó que el paso del tiempo no ha puesto fin a la búsqueda.

«Es sólo una cuestión de creer que él todavía está ahí afuera, en algún lugar, y que alguien, algún miembro del público, sabe quién es y dónde está», dijo Shaffer.

Shaffer dijo que los investigadores creen que Bhadreshkumar podría estar viviendo en Estados Unidos o en el extranjero, y esperan que la mayor recompensa anime a alguien a presentarse.

«Esperamos que esta recompensa de un millón de dólares incentive a alguien a proporcionar la información», dijo Shaffer.

La esperanza es que el aumento de la recompensa refleje tanto la gravedad del delito como la creencia del FBI de que el tiempo, el cambio de relaciones y una suma de dinero que cambie la vida podrían producir nueva información que finalmente lleve a Bhadreshkumar ante la justicia.

El detective Carbonaro dijo que el mensaje del departamento de policía para él es claro.

“Espero que cada día que te despiertes lo consideres tu último día de libertad”, dijo Carbonaro.

Cualquier persona que tenga información debe llamar al FBI al 1-800-CALL-FBI o contactar a la agencia en línea en tips.fbi.gov . El FBI indicó que los informantes pueden permanecer anónimos.

Bhadreshkumar Chetanbhai Patel fue agregado a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI en 2017.