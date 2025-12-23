Buscan a tres reclusos, incluido un sospechoso de asesinato, que escaparon de una cárcel

Tres reclusos, incluido uno que estaba detenido por un cargo de asesinato, escaparon de una cárcel del condado al este de Atlanta, dijeron las autoridades.

La fuga ocurrió temprano el lunes por la mañana en la cárcel del condado de DeKalb y fue descubierta durante un control de seguridad de rutina, dijo la Oficina del Sheriff del condado de DeKalb.

“Nos tomamos muy en serio esta fuga y estamos trabajando diligentemente para garantizar que estas personas sean devueltas a salvo a la custodia lo antes posible”, declaró la sheriff del condado de DeKalb, Melody Maddox, en un comunicado. No se dieron detalles inmediatos sobre cómo se llevó a cabo la fuga.

Los hombres podrían estar armados y son considerados peligrosos, advirtió la oficina del sheriff.

“Se insta al público a extremar las precauciones y no acercarse a ellos”, dijo la oficina del sheriff.

Los reclusos tienen entre 24 y 31 años, y el más joven está acusado de asesinato y robo a mano armada. Los otros dos enfrentan cargos que incluyen robo a mano armada e incendio provocado.

La Unidad de Fugitivos de la Oficina del Sheriff del Condado de DeKalb está trabajando con oficiales de patrulla y otras agencias policiales en la búsqueda.

La cárcel está en Decatur, a unas 10 millas (16 kilómetros) al este del centro de Atlanta.