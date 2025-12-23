Maestro de iglesia es sentenciado a 20 años por abuso sexual de menores

Un maestro de una iglesia en Derwood, Maryland, ha sido sentenciado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de cuatro menores que estaban bajo su cuidado en la iglesia, anunció el lunes la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Montgomery.

Ervin Alfaro-López, de 34 años y residente de Germantown, se declaró culpable en febrero de un cargo de abuso sexual de un menor y tres cargos de delito sexual de tercer grado. Los cargos se derivan de delitos contra cuatro menores entre 2014 y 2018, cuando el acusado trabajaba como maestro en una iglesia ubicada en la cuadra 15700 de Crabbs Branch Way en Derwood.

Los documentos de acusación incluyen relatos detallados de las cuatro víctimas, indicando que Alfaro-López logró separarlas de los demás estudiantes para abusar de ellas. En un caso, Alfaro-López le ordenó a una estudiante que se sentara en su regazo antes de abusar de ella mientras los demás niños veían una película durante la misa de medianoche, según los documentos de acusación.

En otros casos, los documentos de acusación establecen que Alfaro-López abusaba de los estudiantes mientras todos tenían los ojos cerrados durante la oración.

El abuso se denunció por primera vez ante las autoridades en 2023, cuando una niña de 14 años denunció haber sido abusada por Alfaro López cuando tenía seis años. La víctima relató que, antes de contárselo a sus padres, se lo contó a su mejor amiga, quien le contó que Alfaro López también la había abusado.

En el curso de la investigación de los casos de estas dos víctimas, la policía identificó a dos víctimas adicionales.

Alfaro López fue sentenciado a 55 años de prisión, con todas sus condenas suspendidas menos 20. Una vez liberado, cumplirá cinco años de libertad condicional y deberá registrarse como delincuente sexual de por vida.