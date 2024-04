Biden otorga 830 millones de dólares para reforzar la infraestructura del país

El gobierno de Biden otorgó el jueves 830 millones de dólares en subvenciones para financiar 80 proyectos destinados a reforzar la envejecida infraestructura del país contra los impactos nocivos del cambio climático .

Se espera que el dinero mejore puentes, carreteras, puertos, ferrocarriles, tránsito y otras infraestructuras en 37 estados, Washington, DC y las Islas Vírgenes, en particular aquellos afectados por fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes provocados por el calentamiento del planeta.

Los fondos provienen de la Ley Bipartidista de Infraestructura aprobada en 2021 y se suman a otros fondos que ya fluyen a los estados para proyectos similares, según el Departamento de Transporte de EE. UU.

Es el último de muchos esfuerzos federales para abordar los efectos negativos del cambio climático causado por el hombre . El presidente Joe Biden ha destinado más de 50 mil millones de dólares a proyectos relacionados con el clima a través de la ley de infraestructura y la Ley de Reducción de la Inflación. Ha enfatizado la importancia de la resiliencia y la adaptación climática mientras busca un segundo mandato.

«Hemos visto demasiados ejemplos de infraestructura de transporte cerrada o dañada por condiciones climáticas extremas, que son más extremas y más frecuentes en esta época de cambio climático», dijo el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, en una llamada con periodistas antes del anuncio. . «La infraestructura de Estados Unidos no fue construida para el clima que tenemos hoy, y las consecuencias de esto son muy reales y las sienten personas en todas partes del país».

«Esto no sólo es oportuno, no sólo responde a la ciencia, no sólo es crítico para las comunidades que se beneficiarán, sino que supone un retorno de la inversión muy alto para el dinero público», dijo el Asesor Nacional sobre el Clima Ali Zaidi.

Entre los beneficiarios de la financiación se encuentran:

—Golden, Colorado recibirá $23,8 millones para controlar las inundaciones en Lena Gulch.

—Cedar Rapids, Iowa, recibirá $56,4 millones para reemplazar el puente Arc of Justice, de 86 años de antigüedad, crucial para los servicios de emergencia en tiempos de inundaciones extremas.

—Kalamazoo, Michigan, recibirá casi $38 millones para mejorar la infraestructura de aguas pluviales.

—El Departamento de Transporte de Rhode Island recibirá 750.000 dólares para un plan de gestión costera.

—La tribu Oglala Sioux recibirá 248.000 dólares para una evaluación de riesgos de su infraestructura de transporte.

Cada una de las subvenciones adopta una de cuatro formas.

Se otorgarán subvenciones de planificación por un total de 45 millones de dólares para 26 proyectos. Se otorgarán fondos para mejorar la resiliencia, por un total de $621 millones, a 36 beneficiarios para mejorar proyectos como drenaje, carreteras y otras mejoras. Diez proyectos recibirán un total de $45 millones en subvenciones de evacuación y resiliencia comunitaria, y ocho proyectos compartirán $119 millones en financiación de infraestructura costera.