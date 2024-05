Hija adulta se retracta y dice que su padre nunca la violó

La sentencia de cadena perpetua que cumplió un padre de Virginia fue por un delito vil: violar y agredir sexualmente a su pequeña hija con la ayuda de su esposa y permitir que otros adultos hicieran lo mismo.

Alfred “Rick” Alessi fue sentenciado a cadena perpetua más 40 años en octubre de 2016, luego de que un jurado del condado de Louisa lo declarara culpable de violación y dos cargos de agresión sexual agravada a su hija, cuando ella estaba en primer y segundo grado. La hija de Alessi, que entonces tenía 14 años, subió al estrado durante el juicio como testigo clave de la acusación y detalló el abuso.

Vanessa Alessi, que ahora tiene 21 años, dice que los crímenes en su contra nunca ocurrieron.

Los abogados de Rick Alessi han presentado una petición de auto de inocencia real ante el Tribunal de Apelaciones de Virginia, incluida una declaración jurada de tres páginas de Vanessa Alessi, en la que reconoció que mintió en el estrado de los testigos durante el juicio de su padre.

“Me he arrepentido de mis acciones desde que sucedió. He decidido presentarme ahora y decir la verdad porque siento una tremenda culpa y me arrepiento de haber mentido acerca de que mi padre y mi madre abusaron sexualmente de mí”, escribió Vanessa Alessi en su declaración jurada firmada el 11 de julio de 2022.

«Me siento terrible porque mi padre ha sido condenado a cadena perpetua por un delito que no cometió», escribió.

Poco después de la sentencia de Rick Alessi, la madre de Vanessa, María, fue absuelta en un juicio por el mismo juez que supervisó el juicio con jurado de su padre.

La agresión sexual, incluido el abuso sexual infantil, es el segundo delito más común asociado con condenas injustas, después del homicidio, según el Registro Nacional de Exoneraciones .

Años después, su hija se retracta de su testimonio contra su padre y su madre.

Cuando tenía 14 años, Vanessa Alessi testificó sobre abuso sexual a manos de sus padres. Dijo que varias veces la desnudaron, abusaron sexualmente de ella y permitieron que otros adultos abusaran de ella.

En su declaración jurada de 2022, Vanessa Alessi dijo que cuando tenía 8 años, debido a dificultades financieras y otros problemas personales con sus padres, comenzó a vivir con el hermano de su padre y su entonces esposa.

Poco después de mudarse, dijo que su tía la encontró a ella y a su hermana menor jugando con muñecas.

“Ella pensó que estábamos jugando de manera inapropiada. Después de este incidente, ella nos preguntaba todo el tiempo si habíamos sido abusados ​​sexualmente por nuestra madre y nuestro padre”, dijo Vanessa Alessi en la declaración jurada. Dijo que a su tía nunca pareció gustarle su padre.

“Sus constantes preguntas me parecieron un estímulo para mentir y decir que habían abusado de mí. Creí que era lo que ella quería que dijera”, escribió Vanessa Alessi en su declaración jurada.

Añadió que utilizó las falsas acusaciones de abuso para manipular a su tía.

“Fue una excusa por mi mal comportamiento. Sabía que si hacía algo mal, pero decía que era por el abuso, no me metería en problemas”.

Cuando todavía era una niña, Vanessa Alessi también le mintió a su terapeuta, ya que su proveedor de salud mental hablaba a menudo con su tía.

“Si los abogados defensores de mi padre, mi madre o cualquier otra persona relacionada con el caso me hubieran contactado antes, durante o después del juicio, les habría mentido”, escribió. “No les habría informado que mis declaraciones eran falsas”.

Vanessa Alessi dijo que se reunió voluntariamente con los abogados de su padre, Doug Ramseur y Emilee Manzi Hasbrouck, en abril de 2022, para informarles que su testimonio no era cierto y ver qué se podía hacer para corregir el resultado.

“Me presento porque quiero hacer lo correcto”, escribió.

Fiscal general de Virginia dice que su hija fue obligada a retractarse

La oficina del Fiscal General de Virginia, Jason Miyares, sostiene que la condena debe mantenerse y que se debe desestimar la solicitud para que el tribunal de apelaciones declare inocente a Rick Alessi.

«Este caso de inocencia real, presentado por un hombre condenado por violar y abusar sexualmente de su hija, se basa exclusivamente en una supuesta retractación que los abogados del violador condenado escribieron para su hija», escribe el Asistente Especial del Fiscal General Brandon Wrobleski.

En su moción de desestimación parcialmente redactada presentada en diciembre de 2023, la oficina del fiscal general argumentó que los abogados de Rick Alessi no cumplieron con los elementos necesarios para que un tribunal determine que un acusado condenado es inocente.

“La supuesta retractación no fue escrita simplemente por los abogados del peticionario; fue el resultado de años en los que el peticionario rogó y engatusó a sus familiares para que hablaran con su víctima y ‘trabajaran’ con ella”, según la moción del fiscal general.

Wrobleski escribe que las confesiones de la hija en 2022 no son nuevas: ella había testificado sobre muchos de los detalles en el juicio de su padre. “Las pruebas que existían antes de la condena del peticionario y formaron parte del proceso judicial no son nuevas”.

Además, Wrobleski dijo que el hecho de que Maria Alessi fuera declarada inocente por el mismo juez que supervisó el juicio con jurado de Rick Alessi «no debería considerarse ‘prueba’ en este caso».

La presentación del fiscal general decía que la retractación de Vanessa Alessi no altera si Rick Alessi es culpable: “Un juez racional de los hechos condenaría nuevamente al peticionario. La nueva evidencia del Commonwealth demuestra la credibilidad de los años de informes de Vanessa sobre el abuso sexual del peticionario”, dijo la oficina del fiscal general.

Padre busca audiencia probatoria, pero fiscal general dice que no está justificada

Los abogados de Rick Alessi argumentan que un juez, y no el fiscal general del estado, debería determinar la credibilidad de la retractación de Vanessa Alessi.

“En lugar de ser ministros de justicia y tratar de garantizar que uno de los ciudadanos (de la Commonwealth) no haya sido sentenciado injustamente a pasar el resto de su vida en prisión, el Fiscal General busca impedir una investigación significativa sobre este tema al presentar estos argumentos que se basan en sobre una aplicación infiel de la ley”, escribieron Ramseur y Hasbrouck.

La oficina del fiscal general dijo que la declaración jurada de Vanessa Alessi se produjo después de repetidos contactos de su padre y que ella había sido instruida. Los abogados de Rick Alessi dijeron que muchas de las acusaciones de contacto del fiscal general deberían ser inadmisibles. Y aunque los fiscales dicen que le envió a su hija 12 correos electrónicos, sólo dos mencionan su testimonio en el juicio.

“No hubo ningún intento de obligar a Vanessa a mentir. Le pidió que dijera la verdad. No se han hecho amenazas ni promesas”, según los abogados defensores de Rick Alessi.

“Según la interpretación del Fiscal General de estas declaraciones, Tim Robbins de The Shawshank Redemption y el Dr. Richard Kimball de The Fugitive son villanos por mantener su inocencia y esperar que algún día sean exonerados”, escribieron Ramseur y Hasbrouck.

No está claro si el Tribunal de Apelaciones programará argumentos orales, en los que los abogados de Rick Alessi pedirían que el caso sea devuelto al tribunal de circuito para una audiencia probatoria. Entonces es cuando un juez consideraría la credibilidad de la retractación de Vanessa Alessi. El fiscal general argumentaría que la petición se desestima sin una audiencia.

Si se lleva a cabo esa audiencia probatoria, el juez del Tribunal de Circuito del Condado de Louisa determinaría los hechos y los remitiría al Tribunal de Apelaciones, que decidiría si concede o rechaza la petición de Rick Alessi de ser declarado inocente.