Los cruceros volverán a navegar dentro y fuera de Baltimore

Después de semanas de tráfico de barcos suspendido dentro del Puerto de Baltimore, las líneas de cruceros anuncian su regreso y planean nuevos viajes fuera del área . Es otra señal de progreso después de que el Key Bridge fuera destruido por un carguero que perdió energía y se estrelló contra él en marzo.

En una publicación de blog, Royal Caribbean International dijo que su barco “Vision of the Seas” zarpará del puerto de Baltimore el sábado 25 de mayo. Eso es casi dos meses desde que el puente Key fue impactado, lo que provocó el cierre de uno de Los puertos más importantes del país .

Vision of the Seas se embarca en un viaje de 5 noches a las Bermudas y de regreso. Pero si bien será el primer crucero que zarpará de Baltimore, puede que no sea el primer crucero que traiga pasajeros de regreso del paraíso.

Este fin de semana, el barco “Pride” de Carnival Cruise Line saldrá de Norfolk para un viaje de 7 noches a las Bahamas. Pero por el momento, está previsto que el Pride regrese a la Bahía de Chesapeake y continúe pasando Norfolk, atracando de regreso en Baltimore.

Mientras navegan desde Norfolk, los pasajeros podrían ser transportados en autobús desde Baltimore a Norfolk, lo que supone un viaje de aproximadamente 4 horas.

Carnival ha mantenido una presencia en Baltimore durante años, pero en el momento en que se dañó el puente solo navegaba un barco fuera de Maryland, minimizando el impacto que tuvo el colapso del puente en los cruceros.

La semana pasada , funcionarios de Maryland confirmaron los planes para permitir que los vehículos recreativos ingresen y viajen a través de la zona de seguridad del puerto de Baltimore .