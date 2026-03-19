Alcaldesa en Utah rechaza la construcción de un centro para detener a unos 7.500 migrantes

La alcaldesa de Salt Lake City (Utah), Jenny Wilson, expresó este miércoles su oposición a la adecuación de un depósito industrial para un centro masivo de detención de hasta 7.500 migrantes en esa capital y urgió a los residentes del estado a «resistir».

La alcaldesa dijo que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés) planea convertirlo en un enorme centro de detención de inmigrantes operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Explicó que las instalaciones podrían albergar hasta 7.500 detenidos, «convirtiéndose así en uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país».

«Utah debe oponerse con firmeza y de forma colectiva a esta propuesta. Este no es un asunto partidista. Los habitantes de Utah (republicanos, demócratas, líderes religiosos, empresarios y miembros de la comunidad) deberían unirse en oposición», afirmó.

El pasado 12 de marzo las autoridades confirmaron que ICE había comprado un enorme depósito industrial (de unos 75.000 metros cuadrados) en una zona de creciente actividad industrial y constante tráfico de camiones tras la creación de un puerto interior.

El nuevo centro de detención generaría «una carga adicional para comunidades que ya han sufrido importantes impactos en la infraestructura regional», puntualizó la funcionaria.

Agregó que «existen graves cuestiones humanitarias», incluyendo el hecho de que el nuevo centro de detención albergaría a más reclusos en un solo lugar que todo el sistema penitenciario de Utah (unos 6500 detenidos actualmente).

Para Wilson, «construir uno de los centros de detención de inmigrantes más grandes del país en Salt Lake City no es la solución» al problema de inmigración y, además, ese centro resulta incongruente con los valores de «comunidad, compasión y respeto por las familias» ampliamente difundidos en Utah.

El nuevo lugar de reclusión enviará «una señal preocupante» a los hispanos que viven en el área metropolitana de Salt Lake City, un 20 % de los 1,3 millones de habitantes en esa zona, es decir, unas 260.000 personas.

Los latinos, dijo Wilson, «contribuyen enormemente a la cultura y la economía de nuestra región».

Políticos y dirigentes comunitarios de estados como Maryland, Georgia, Nueva York Colorado, entre otros, también han expresado públicamente durante los últimos meses su oposición a la construcción o expansión de centros de detención de inmigrantes.