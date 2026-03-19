Trump se enfrenta a su decisión más difícil en la guerra contra Irán

El presidente Donald Trump se enfrenta quizás a la pregunta más desalentadora de la guerra con Irán , una que podría definir su mandato: ¿Desplegará tropas estadounidenses en Irán para asegurar unos 440 kilos de uranio enriquecido que Teherán podría utilizar potencialmente para fabricar armas nucleares?

Trump ha ofrecido razones contradictorias para iniciar la guerra, pero ha sido coherente al afirmar que un objetivo primordial al unirse a Israel en la acción militar es garantizar que Irán «nunca tenga un arma nuclear».

El presidente se ha mostrado más cauto sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para cumplir su promesa de destruir el programa de armas de Irán de una vez por todas, lo que incluye la incautación o destrucción del material nuclear de grado casi bombardero que posee Irán.

Se cree que gran parte de este material está enterrado bajo los escombros de una instalación de montaña bombardeada en los ataques estadounidenses que Trump ordenó el pasado mes de junio, los cuales, según él, «aniquilaron» el programa nuclear de Teherán.

Se trata de un proyecto arriesgado y complicado que, según muchos expertos nucleares, no puede llevarse a cabo sin un despliegue considerable de tropas estadounidenses en Irán, una operación peligrosa y políticamente delicada para el presidente republicano, quien ha prometido no involucrar a Estados Unidos en el tipo de conflictos prolongados y sangrientos de Oriente Medio que aún pesan mucho en la mentalidad estadounidense.

Al mismo tiempo, legisladores y expertos siguen preocupados de que, si los sectores más intransigentes de Irán emergen de los combates, estarán más motivados que nunca para construir armas nucleares con el fin de disuadir a Estados Unidos e Israel de futuras acciones militares. Esta dinámica hace que tomar el control del uranio enriquecido de Irán sea aún más crucial. Dicha reserva podría permitir a Irán construir hasta 10 bombas nucleares , en caso de que decida convertir su programa en armamento nuclear.

Algunos legisladores, como el senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut, afirman que siguen temiendo profundamente que el presidente haya puesto al país en un camino que requerirá el envío de tropas a Irán para lo que él denomina los objetivos confusos y caóticos de Trump.

“Algunos de los objetivos que sigue defendiendo simplemente no se pueden lograr sin una presencia física allí; asegurar el uranio no se puede hacer sin una presencia física”, dijo Blumenthal, miembro del Comité de Servicios Armados del Senado.

Mientras tanto, los aliados republicanos de Trump insisten en que existen planes para abordar el problema del uranio enriquecido. El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch, republicano por Idaho, mencionó el miércoles «varios planes que se han puesto sobre la mesa». Se negó a dar más detalles.

Otros reconocieron las complicaciones que supone el despliegue de tropas en Irán.

«Nadie me ha informado sobre cómo se haría sin tropas sobre el terreno», declaró el senador Rick Scott, republicano de Florida y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado. «Eso no significa que sea imposible. Pero nadie me ha informado al respecto».

Scott añadió que no es sostenible permitir que las reservas permanezcan: «Creo que sería útil deshacerse de ellas».

Trump y sus asesores son rígidamente obtusos.

Casi tres semanas después del inicio de un conflicto que ha dejado cientos de muertos, ha puesto a prueba alianzas de larga data y ha causado estragos en la economía mundial , Trump y sus principales asesores se han mostrado obstinados y sin ambigüedad respecto a sus deliberaciones sobre las reservas de uranio de Irán.

“No voy a hablar de eso”, dijo Trump la semana pasada cuando le preguntaron sobre el uranio enriquecido. “Pero los hemos golpeado con más fuerza que a prácticamente cualquier otro país en la historia, y aún no hemos terminado”.

Más tarde ese mismo día, durante una aparición en Kentucky, Trump pareció afirmar que los ataques ya habían neutralizado la amenaza. «No tienen potencial nuclear», dijo.

Mientras tanto, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró a los periodistas a principios de esta semana que la administración no ve sentido en dar pistas sobre «lo que estamos dispuestos a hacer o hasta dónde estamos dispuestos a llegar», al tiempo que afirmó que «tenemos opciones, sin duda».

Los expertos dicen que es factible, pero no será fácil.

Richard Goldberg, quien se desempeñó como director para contrarrestar las armas de destrucción masiva iraníes en el Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump, dijo que incautar o destruir el uranio enriquecido es ciertamente factible, si el presidente decide tomar ese camino.

Las fuerzas estadounidenses e israelíes han estado avanzando a pasos agigantados para crear las condiciones —a saber, establecer la superioridad aérea total— que permitirían a los operadores de fuerzas especiales, entrenados para destruir centrifugadoras y manejar material nuclear, llevar a cabo una operación de este tipo si el presidente decide optar por esa vía.

Sin duda, se prevé que un despliegue de tropas sobre el terreno sea mucho más complicado que otras operaciones de inserción recientes de gran repercusión, como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela en enero o la muerte de Osama bin Laden en mayo de 2011 , afirmó Goldberg. Además, la probable necesidad de retirar escombros para acceder a los contenedores de uranio enriquecido añade otra capa de complejidad, ya que requeriría maquinaria pesada de construcción.

“Pero si realmente se controla el espacio aéreo y se puede contar con apoyo aéreo cercano, drones y todo lo demás en el cielo para un perímetro bastante amplio, presumiblemente se podría hacer mucho”, dijo Goldberg, quien ahora es asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos de línea dura en Washington.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, declaró esta semana a los periodistas en Washington que se presume que gran parte del uranio enriquecido permanece en los tres emplazamientos nucleares iraníes bombardeados el año pasado por Estados Unidos.

“La impresión que tenemos… es que no se ha movido”, dijo Grossi, y agregó que la mayor parte del material está bajo los escombros de las instalaciones iraníes de Isfahán, mientras que cantidades menores se encuentran en las instalaciones de Natanz y Fordow, que fueron destruidas en los ataques estadounidenses del año pasado.

En su comparecencia ante un comité del Senado el miércoles, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó en su declaración preparada que los ataques estadounidenses contra Irán habían «aniquilado» el programa de enriquecimiento nuclear iraní y las instalaciones subterráneas enterradas.

Gabbard afirmó que Estados Unidos ha estado vigilando si los líderes iraníes intentarán reactivar su programa nuclear, pero señaló que no han intentado reconstruir su capacidad de enriquecimiento nuclear. Añadió que la autoridad clerical que supervisa al gobierno iraní se ha visto debilitada por los ataques israelíes contra su cúpula, pero permanece intacta.

Brandan Buck, investigador principal de política exterior en el Instituto Cato, dijo que un esfuerzo por extraer o diluir el material enriquecido probablemente requeriría más de 1.000 soldados en cada sitio iraní y llevaría tiempo completarlo.

Por otro lado, no tomar medidas para asegurar el uranio enriquecido también conlleva riesgos. Si los sectores más intransigentes de Irán permanecen en el poder y controlan el material enriquecido, tendrán una mayor motivación para construir un arma nuclear.

“Trump se ha metido en un callejón sin salida”, dijo Buck. “Durante todo este proceso, ha tenido objetivos maximalistas, pero ha querido realizar un esfuerzo mínimo para mantener los costos bajos”.