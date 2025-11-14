Agentes de la policía abatieron a un hombre en un tiroteo tras amenazar a varias personas y a un hospital

Un hombre armado murió en un tiroteo con la policía en la ciudad de Nueva York después de que apuntara con su arma a un hombre en un ascensor de un edificio de apartamentos y a un empleado de una tienda de delicatessen, y amenazara con disparar en un hospital, dijo la policía.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York trasladaron al hombre a un hospital en un vehículo policial el jueves, donde fue declarado muerto, según informó a la prensa el jefe de patrulla Philip Rivera. Los agentes también fueron llevados a un hospital para una evaluación.

Según la policía, el hombre se encontraba en un ascensor de un edificio residencial en el Upper East Side de Manhattan alrededor de las 7 de la tarde cuando habló con otro hombre y luego sacó un arma de fuego y le apuntó.

Según la policía, el hombre luego fue a una tienda de delicatessen cercana, apuntó con un arma a un empleado que estaba detrás del mostrador y le dijo que llamara al 911, diciendo que iba a ir a un hospital a dispararle.

Poco después, el hombre entró brevemente en el Centro Médico Mount Sinai antes de salir y dejar un arma de fuego en el suelo, según informó la policía. Luego volvió a entrar, donde le dijo a un agente de policía que trabajaba como guardia de seguridad remunerado que tenía un arma, añadió la policía.

Según la policía, cuando el agente intentó escoltarlo afuera, forcejearon, el hombre recuperó su arma y el agente pidió refuerzos.