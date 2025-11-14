Emiten alerta por rabia tras resultado positivo de la prueba en un zorro

Las autoridades sanitarias de Alexandria advierten a los residentes del área de Rosemont que se mantengan alerta después de que un zorro se encontrara con un perro y una persona en incidentes separados.

El zorro “entró en contacto” con otra persona el 9 de noviembre; pero no está claro si el perro o la persona resultaron mordidos o heridos.

Las autoridades sanitarias instan a cualquier persona que pueda haber estado expuesta al zorro a que se ponga en contacto con ellas.

“En este caso, la exposición a un zorro rabioso significa que una persona o un animal ha sido arañado o mordido por un zorro”, dijo Eve Elliott, portavoz del Departamento de Salud de Alexandria.

El departamento de salud ofreció pocos detalles adicionales.

Elliott dijo que el zorro fue sacrificado y dio positivo en la prueba de la rabia, una enfermedad viral que se transmite a través de la saliva debido a una mordedura o arañazo de un animal infectado.

Elliott dijo que el departamento de salud se ha puesto en contacto con los dueños del perro y con la persona afectada, “y estamos tomando todas las medidas necesarias para asegurarnos de que no se enfermen”.

Elliott afirmó que la rabia es endémica en Virginia: “No es tremendamente raro que tengamos casos de exposición a la rabia en Virginia”.

En agosto, un zorro rabioso entró en contacto con un gato en la zona de Rosemont/Del Ray de Alexandria.

“Por eso es tan importante que mantengas al día las vacunas de tus perros y gatos. De esa manera, en caso de exposición a un animal rabioso, tus perros y gatos estarán a salvo”, dijo.

Los síntomas de la rabia en animales pueden incluir agresividad repentina, babeo o espuma en la boca y marcha inestable. Elliot recordó a la gente que no alimente ni se acerque a animales callejeros o salvajes y que mantenga a sus mascotas con correa cuando estén en lugares públicos.

Elliott dijo que si ve animales que parezcan tener alguno de esos síntomas, debe llamar a control de animales inmediatamente.

Si le preocupa que usted o algún miembro de su familia hayan estado expuestos a la rabia, Elliott recomienda que se ponga en contacto con su departamento de salud local.