Algunos trabajadores coreanos detenidos en una redada de inmigración han regresado a sus puestos de trabajo

Dos meses después de que 300 ciudadanos surcoreanos fueran detenidos y abandonaran Estados Unidos tras una redada migratoria en la planta de fabricación de vehículos eléctricos de Hyundai en Georgia, algunos de esos trabajadores han regresado a Estados Unidos para retomar sus puestos de trabajo, según informó su empleador el jueves.

La redada de septiembre paralizó las obras de una planta de baterías en construcción en el extenso complejo cerca de Savannah, donde Hyundai Motor Group comenzó a producir vehículos eléctricos el año pasado. La mayoría de los 475 trabajadores detenidos eran ciudadanos surcoreanos. Funcionarios de inmigración estadounidenses indicaron que ingresaron a Estados Unidos con visas vencidas o con exenciones de visa que les prohibían trabajar.

La empresa operadora de la planta de baterías, HL-GA Battery Co., informó el jueves en un comunicado que la construcción se ha reanudado con una combinación de trabajadores nuevos y antiguos. La compañía agradeció a los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur, así como a las autoridades de Georgia, “su colaboración para facilitar una reanudación sin contratiempos y a tiempo”.

“Mantenemos nuestra previsión de iniciar la producción en el primer semestre del próximo año y seguimos contratando activamente personal local para operar la planta”, señala el comunicado de la empresa de baterías.

Más de 300 trabajadores surcoreanos fueron detenidos el 4 de septiembre en una redada de inmigración en las extensas instalaciones de Hyundai Motor Group, cerca de Savannah, donde se fabrican vehículos eléctricos. Los trabajadores pasaron una semana en un centro de detención de Georgia antes de que el gobierno surcoreano negociara su liberación y los repatriara.

La redada llevada a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que publicó un vídeo en el que se veía a algunos de los trabajadores detenidos encadenados, provocó indignación y sentimientos de traición en Corea del Sur, un aliado clave de Estados Unidos que ha prometido cientos de miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses.

La redada en Georgia tuvo como objetivo una de las plantas de fabricación más grandes e importantes del estado, donde Hyundai produce vehículos eléctricos en una instalación de 7.600 millones de dólares. Las 475 personas detenidas trabajaban en la planta de baterías, que fabricará las baterías que alimentarán los vehículos eléctricos de Hyundai. La planta es operada por HL-GA Battery, una empresa conjunta de Hyundai y LG Energy Solution.

Los ciudadanos surcoreanos detenidos en Georgia eran en su mayoría ingenieros y otros trabajadores altamente cualificados que vinieron temporalmente a Estados Unidos para instalar equipos y realizar otros trabajos especializados para poner en marcha la planta de baterías.

No está claro cuántos de los trabajadores anteriormente detenidos están regresando. Jongwon Lee, abogado del área metropolitana de Atlanta, afirmó tener conocimiento directo de dos ciudadanos coreanos que planean regresar después de que el Departamento de Estado de EE. UU. confirmara la validez de sus visas de negocios B-1.

Pero Kihwan Kim, presidente de la Federación de Asociaciones Coreanas del Sudeste de Estados Unidos, dijo que algunos de los trabajadores atrapados en la redada dudan en regresar a Estados Unidos.

“No tienen por qué venir a Estados Unidos a trabajar después de semejante humillación”, dijo Kim. “Pueden ir a otros países”.

El gobierno de Corea del Sur exigió mejoras en el sistema de visas de Estados Unidos para trabajadores coreanos cualificados. El mes pasado, el Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano anunció que las autoridades estadounidenses habían accedido a permitir que trabajadores surcoreanos con visas de corta duración o mediante un programa de exención de visa pudieran trabajar en Estados Unidos para contribuir a la construcción de plantas industriales.

El presidente estadounidense Donald Trump defendió inicialmente la redada migratoria en Georgia, diciendo en septiembre que los trabajadores detenidos “estaban aquí ilegalmente ”. Cuando se le preguntó de nuevo sobre esos trabajadores durante una visita a Seúl en octubre , Trump dijo: “Me opuse a sacarlos”.